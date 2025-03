Interverranno Franca Eckert Coen, Pino Pelloni, Luciana Ascarelli, Gaetano De Angelis-Curtis e il sindaco Enzo Salera

Saranno i ragazzi delle scuole di Cassino a raccogliere il testimone dei superstiti della Shoah e delle sofferenze degli Internati militari nei lager nazisti venerdì 27 gennaio presso il locale Teatro Manzoni.

L’iniziativa, promossa del Comune della Città Martire e Medaglia d’oro al valor militare con la collaborazione della Fondazione Levi Pelloni, il Centro Documentazione e Studi Cassinati e l’Asdoe (Associazione docenti europei), raccoglierà oltre gli interventi degli storici Pino Pelloni, Gaetano De Angelis-Curti e del Colonnello Valerio Lancia, le testimonianze di Luciana Ascarelli, Vice presidente della Fondazione Levi Pelloni e Franca Eckrt Coen, Membro dell’esecutivo della Conferenza Mondiale dei Centri Comunitari Ebraici.

L’appuntamento è per le ore 10 al Giardino della Memoria (piazza Enrico Toti) per la deposizione di un omaggio floreale alle vittime della Shoah e ai due ebrei cassinati, i cugini Efrati, morti in un lager tedesco.

Poi al Teatro Manzoni, moderatrice la professoressa Gabriella Latempa, canti del Coro Asdoe, letture di brani legati al tema della memoria e al racconto dei superstiti da parte degli alunni, gli interventi istituzionali e degli storici. Particolare attenzione sarà rivolta alla storia degli Internati militari italiani nell’inferno del Terzo Reich, anche in occasione della pubblicazione di un interessante volume a firma di Francesco Di Giorgio e Erasmo Di Vito.

(com.unica 26 gennaio 2023)