Imarts, società che produce e distribuisce lo spettacolo, e Marco Goldin, trevigiano doc che ne è il protagonista, hanno scelto, assieme allo sponsor Gruppo Euromobil, il piccolo e prezioso Teatro Accademico di Castelfranco Veneto per annunciare le date della seconda parte della tournée de “Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato”, lo spettacolo che, con grandi riscontri di pubblico e critica, il critico e scrittore sta portando in giro per l’Italia.

Goldin sarà all’Accademico dal 17 al 19 marzo: non una sola serata, quindi, ma tre di seguito, data la capienza ridotta del meraviglioso Teatro settecentesco della città murata in provincia di Treviso. “Ho accolto con vero piacere la possibilità che a Castelfranco, nel suo storico Teatro, si potessero fare gli spettacoli di ripresa primaverile del tour. In questa città ho insegnato per due anni subito dopo la laurea a metà anni ottanta e ho mosso negli stessi mesi alcuni tra i miei primi passi come critico d’arte, curando una mostra sul paesaggio veneto dei decenni iniziali del Novecento, da Gino Rossi a De Pisis. Mi fa quindi davvero piacere ritornarvi dopo tanti anni”.

La prima parte della tournée nazionale ha avuto la data zero a Salsomaggiore al principio di novembre e ha poi debuttato in prima nazionale a Bologna, al Teatro Duse, per toccare, tra le altre, città da Milano a Torino, da Verona a Udine, da Ancona a Padova, da Bergamo a Trieste, dove, al Teatro Rossetti, è arrivata il 17 gennaio. Ovunque con larghissimo consenso sia da parte del pubblico sia da parte della critica.

Proprio da Castelfranco Veneto questa tournée riparte per la sua seconda sezione di calendario, da metà marzo a inizio maggio, toccando tante altre città, da Genova a Firenze, da Ravenna a Mantova, da Reggio Emilia a Gorizia e così via. Nel prossimo autunno, lo spettacolo ripartirà da Roma per poi fare tappa in alcune delle più importanti città del sud e delle isole.

I biglietti per le repliche nelle varie città sono già in vendita sui circuiti Ticket One e Vivaticket, oltre che nei singoli teatri. Qui tutte le date della tournée.

Lo spettacolo, di e con Marco Goldin, musiche di Franco Battiato e animazioni video di Alessandro Trettenero, è parte del progetto collegato al romanzo “Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato” (Solferino), scritto da Goldin nella particolare forma di diario immaginario. Da esso sono derivati lo spettacolo teatrale, di cui Goldin cura anche la regia, e alcuni podcast.

La rappresentazione teatrale è dunque liberamente ispirata al romanzo che racconta le ultime settimane di vita del grande pittore. Nel libro che sta alla base di tutto il progetto, Goldin immagina che Van Gogh abbia tenuto un diario proprio in quei giorni e per questo lo fa parlare con la sua voce, sempre appoggiandosi ai fatti realmente accaduti e alle lettere, cercando dunque la dimensione del verosimile.

Goldin sale sul palcoscenico per raccontare, con la sua consueta affabulazione appassionata e coinvolgente, le ultime settimane della vita di Van Gogh.

A creare ancor di più l’atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita del pittore, contribuiscono, eccezionalmente concesse per questa occasione, le musiche di Franco Battiato. Tutte insieme, e nell’uso che ne viene fatto, queste musiche costituiscono una parte fondante, un legame ancor più poetico per l’intero spettacolo.

com.unica, 19 gennaio 2022