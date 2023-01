Il Capo di Stato maggiore dell’esercito, Valery Gerasimov è il nuovo comandante delle operazioni russe in Ucraina. Gerasimov, numero uno dell’esercito russo, ha 67 anni ed è considerato uno dei principali esponenti dell’entourage ristretto del presidente Vladimir Putin. Prende il posto che dall’ottobre del 2022 era occupato da Sergei Surovikin. Gerasimov è una delle sole tre persone, insieme al presidente e al ministro della difesa Shoigu, che hanno pianificato i dettagli della guerra fin dal suo inizio. Valery Gerasimov è noto per aver teorizzato la cosiddetta “guerra ibrida”, che prevede di attaccare l’avversario non solo sul piano militare ma anche su quello economico, cognitivo, tecnologico e informatico facendo largo ricorso a procedure non convenzionali.

Solo lo scorso ottobre, il ministro della Difesa Shoigu aveva messo Sergey Surovikin, soprannominato “Generale Armageddon” dai media russi per la sua presunta spietatezza, a capo delle operazioni in Ucraina a seguito di una serie di controffensive delle forze ucraine che avevano di fatto ribaltato le sorti del conflitto. Secondo quando ti apprende dal ministero della difesa, questi cambiamenti sono progettati per aumentare l’efficacia delle operazioni militari in Ucraina. “L’aumento del livello di leadership dell’operazione militare speciale è connesso con l’espansione della scala dei compiti … la necessità di organizzare un contatto più stretto tra i diversi rami delle forze armate e migliorare la qualità … e l’efficacia del gestione delle forze russe”, si legge nella dichiarazione del ministero.

Kiev intanto ha smentito che la città di Soledar, a est del Paese, sia caduta sotto il controllo russo e ha parlato di “pesanti combattimenti” in corso tra l’esercito e i mercenari del gruppo Wagner. Serhii Cherevatyi, portavoce del Gruppo orientale delle forze armate ucraine, ha affermato che le forze armate dell’Ucraina e altre forze di difesa si stanno riorganizzando e ha sottolineato che le forze russe stiano utilizzando Soledar come una operazione di propaganda. Ha anche criticato il leader di Wagner Yevgeny Prigozhin per aver “messo in scena” una foto che affermava di mostrarlo in una miniera di sale. In precedenza, Prigozhin avevano affermato che le forze di Wagner avevano il controllo totale della città. Cherevatyi ha affermato che le forze ucraine stanno fornendo alle truppe munizioni e cibo e ha descritto la situazione come “sotto controllo”. Ha aggiunto opzioni per “migliorare la situazione tattica che si cercava”.

com.unica, 12 gennaio 2022

*Foto Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS