LECCE – Il progetto “DivinaMente Donna” è approdato a Lecce. È un’idea e una proposta dell’Associazione internazionale VerbumlandiArt per la prevenzione della violenza di genere e contro le donne.

Tra le finalità dell’Associazione c’è la promozione dello sviluppo delle idee, degli studi e delle ricerche, favorendo scambi culturali, letterari, artistici e scientifici. A tale scopo VerbumlandiArt sollecita e sostiene l’informazione, la comunicazione e la partecipazione verso ogni iniziativa preordinata alla crescita e al miglioramento della percezione degli apprendimenti, anche non formali e informali.

Da anni, infatti, realizza iniziative ed attività culturali a carattere sociale contro la violazione dei diritti e la discriminazione, opera con impegno nella lotta contro la violenza di genere che trova alimento negli stereotipi, nei pregiudizi, nel disagio sociale e nell’insufficienza culturale. A tal fine VerbumlandiArt promuove, con azioni costanti nel Paese, la sensibilizzazione verso la cultura del rispetto, del dialogo, dell’accoglienza e della pace.

In particolare, scopo del progetto “DivinaMente Donna” è quello di accrescere la consapevolezza del valore della differenza, di destrutturare gli stereotipi di genere e di attivare un metodo critico sul fenomeno della violenza.

L’iniziativa prevede a Lecce quattro importanti appuntamenti, tutti presso la Galleria Maccagnani. Martedì scorso, 27 dicembre 2022, si è tenuta con grande successo una serata d’Autore con i poeti Claudia Piccinno e Gino Leineweber, che hanno presentato due loro libri di poesie. Filo conduttore è stato “Dall’Elba all’Idume”, la poesia come il fiume alimenta e nutre. Poesia e traduzione poetica in un circolo virtuoso di gratuità e arricchimento reciproco. Ha dialogato con gli autori il poeta Enzo Bacca e Regina Resta, presidente di VerbumlandiArt, ha moderato l’incontro.

Il 2 gennaio 2023, alle ore 18:30, è in programma l’inaugurazione della Mostra collettiva d’arte di solo donne artiste. Dopo i saluti del presidente Ugo Petracca e di Regina Resta, il maestro Angelo Tarantino illustra l’esposizione. Segue la lectio magistralis “Divinamente donna e arte” del prof. Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente onorario dell’Associazione “Pugliesi a Milano”. Espongono le pittrici: Annamaria Di Maggio, Anna Frappampina, Emanuela Loscanna, Immacolata Zabatti, Maria Rita Camilla Rap, Giorgina Elia, Carolina Sperti.

Mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 18:30, altra serata d’Autore con il giornalista Stanislao Liberatore, autore del volume “Giulia Minore, l’altra Giulia”. Dialoga con lo scrittore la poetessa e critica letteraria Claudia Piccinno, modera la presidente Regina Resta. Prosegue, con questi quattro significativi appuntamenti, il percorso del progetto “DivinaMente Donna”, che ha visto già svolgere altre iniziative, recentemente a Pesaro, e prossimamente altre ne terrà a Firenze.

Goffredo Palmerini