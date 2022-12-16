Si è svolta presso la sede della WL TV – A&A Edizioni, la conferenza stampa di presentazione del nuovo volume “The Shoah in Colors”, versione in lingua inglese del libro di Alan Davìd Baumann “La Shoah a colori”, pubblicato lo scorso agosto.

La presentazione alla stampa si è tenuta a seguito della consegna del “Premio Ambiente e Società 2022”. In questa quinta edizione sono stati premiati fra gli altri la poetessa, scrittrice e regista Edith Bruck – deportata da bambina in vari campi di sterminio tra i quali Auschwitz – ed il Professor David Meghnagi, esponente di primo piano nella lotta contro le discriminazioni ed ideatore del Master internazionale di II livello in didattica della Shoah.

La Shoah non è un brandello di storia confinato nei libri, nei documenti archiviati, in poche immagini in bianco e nero. È la testimonianza patita da generazioni vicine all’epoca che stiamo vivendo. Non sono infatti passati 100 anni dall’avvento della Germania nazista e non è neanche trascorso un secolo da quelle leggi che decisero improvvisamente che in Italia il vicino di casa, il compagno di giochi, il socio in affari od il collega di lavoro, il professore o l’allievo, erano esseri umani colpevoli di essere nati ebrei.

Il volume scorre attraverso le riproduzioni delle opere pittoriche di Eva Fischer, vittima della Shoah che perse 34 parenti diretti, tra i quali il padre Leopold, rabbino capo e grande talmudista. Durante tutta la sua vita, la Fischer rappresentò quanto accaduto in un diario tanto segreto, da non essere neanche a conoscenza del marito e del figlio. Quando verso la fine degli anni ’80 si scoprì questa “memoria a colori”, le opere iniziarono a girare per il mondo. Prima grande esposizione presso lo Yad Vashem di Gerusalemme, più importante Museo dell’Olocausto al mondo.

Fra gli intervenuti alla presentazione, oltre all’editore Luigi Augelli e l’autore Alan Davìd Baumann, il professor Giampiero Bernardini, scrittore e compositore nonché Segretario del “Premio Ambiente e Società”.

com.unica, 16 dicembre 2022