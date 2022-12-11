I riconoscimenti, nelle varie sezioni, a Andrea Graziosi, Gianluca Fantoni, Marcello Sorgi, Paolo Bricco, Paola Cereda, Renato Moro, Iole Mancini e Concetto Vecchio, Enrico Vanzina e alla Società di Studi Fiumani. Il FiuggiStoriaEuropa a Peter Englund e il FiuggiScienza a Piero Martin

L’edizione 2022 è dedicata alla memoria dello storico inglese Paul Ginsborg.

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 16,30, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani-Senato della Repubblica in Roma si celebrerà la cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio nazionale FiuggiStoria 2022.

Il Premio, pensato e voluto dallo storico Piero Melograni e promosso dalla “Fondazione Giuseppe Levi-Pelloni”, si è tenuto negli anni passati presso prestigiose sedi istituzionali italiane, gode del patrocinio della Camera dei Deputati e del Comune di Fiuggi.

Andrea Graziosi con L’Ucraina e Putin tra storia e ideologia (Laterza) e Gianluca Fantoni con Storia della Brigata ebraica (Einaudi) sono i vincitori della tredicesima edizione del Premio FiuggiStoria per la saggistica.

Per la sezione Biografie il riconoscimento è andato a Paolo Bricco per AO. Adriano Olivetti un italiano del Novecento (Rizzoli) e a Marcello Sorgi per Mura, la scrittrice che sfidò Mussolini (Marsilio).

A Paola Cereda per La figlia del ferro (Giulio Perrone Editore) il premio per la sezione romanzo storico.

A Renato Moro per il libro: Storia di una maestra del Sud che fu madre di Aldo Moro (Bompiani) il riconoscimento per la sezione Uomini e Storie.

IL FiuggiStoria per la sezione Diari, Epistolari & Memorie se la sono aggiudicato Iole Mancini e Concetto Vecchio con Un amore partigiano edito da Feltrinelli ed Enrico Vanzina con il libro Diario diurno edito da HarperCollins.

Il FiuggiStoria-Terre di frontiera alla Società di Studi Fiumani e all’Archivio Museo di Fiume nelle persone del Presidente Giovanni Stelli e Marino Micich Direttore dell’Archivio Museo storico.

Il FiuggiScienza è stato conferito al professor Piero Martin.

Il FiuggiSport a Dino Zoff. Il riconoscimento verrà consegnato al campione friulano – capitano della nazionale campione del mondo 1982 – nel mese di febbraio 2023 in occasione della presentazione del libro-omaggio che Adalberto Scemma ha dedicato a Gianni Brera.

com.unica, 12 dicembre 2022