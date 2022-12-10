Il futuro dell’Europa e dell’Unione Europea è messo alla prova. Questo momento di svolta dell’invasione russa dell’Ucraina rende urgente affrontare numerose questioni. L’Europa vorrà fare da spettatore in uno scenario globale che sta cambiando radicalmente? Sta rispondendo in maniera abbastanza solida alle minacce interne ed esterne all’ordine liberaldemocratico? Può l’Unione Europea realizzare il suo obiettivo di essere un attore geopolitico al pari di altre potenze?

Queste sono le domande e i temi che verranno affrontati nel seminario “A Resilient Europe in Uncharted Waters” promosso dall’Istituto Affari Internazionali martedì prossimo 13 dicembre.

I lavori inizieranno alle 9.00 nella sede dell’Istituto a Roma (via dei Montecatini, 17) e saranno suddivisi in tre sessioni: la prima dedicata alla risposta europea all’aggressione russa; la seconda sarà sulla geopolitica in Europa e la terza sullo stato di diritto.

com.unica, 10 dicembre 2022