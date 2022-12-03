Il primo appuntamento sabato 3 dicembre su Rai 1 alle 23.10. La serata sarà condotta da Paola Severini Melograni, da Palazzo Labia di Venezia

Il 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità e O Anche No ha deciso di dedicare uno speciale al Diritto alla Bellezza: una bellezza che è arte, cultura, musica, e che vogliamo sempre più accessibile e inclusiva per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. O Anche No: la Bellezza è di tutti andrà in onda sabato 3 dicembre, su RAI 1, in seconda serata, alle 23:10 circa, subito dopo la partita dei mondiali.

La serata sarà condotta da Paola Severini Melograni, da Palazzo Labia di Venezia, insieme con le presenze storiche del programma: Daniele Cassioli, i Ladri di Carrozzelle e Stefano Disegni. Tra gli ospiti, il baritono Nicola Alaimo, il “maestro del trucco” italiano Diego Dalla Palma, la Presidente di Emergency Rossella Miccio, e il cantautore Alberto Bertoli. Moltissimi i contributi di diverse realtà culturali e artistiche del nostro meraviglioso Paese, che si fa bello per i diritti delle persone fragili.

Domenica 4 dicembre, alle 10:15, invece, il consueto appuntamento con O Anche No su RAI 3, in cui andranno in onda nuove visioni della disabilità per superare le barriere.

Paola Severini Melograni apre la puntata con un’intervista a Thomas Landini, istruttore amministrativo del Comune di Lerici e scrittore fantasy. Scrive un libro in cui rispecchiarsi e trovare una nuova visione della disabilità. Con il suo blog ironico Guida a una mano – Vita a una mano racconta con leggerezza la vita di un uomo senza un braccio. La nostra inviata Antonella Ferrari ci porta a conoscere Antonella Tarantino, presidente dell’associazione Disabilmente Mamme, per raccontarci che maternità e disabilità sono due parole conciliabili. Torna anche il consueto spazio “Vedere Oltre”, a cura del supercampione paralimpico Daniele Cassioli, che è andato a Torino alle ATP Finals di Tennis da inviato speciale, per raccontarci come un cieco possa guardare a modo suo una partita di tennis. Infine, Paola Severini Melograni, dalla Casa del Cinema di Roma ci parla della decima edizione di AS Film Festival, un festival del cinema uguale ma diverso. In replica lunedì notte alle ore 01:10 circa. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play.

Segnaliamo infine l’appuntamento di questa sera su Radio Rai Gr Parlamento.

La Sfida della Solidarietà andrà in onda alle 20:30 e ospiterà un dialogo tra Paola Severini Melograni e Don David Maria Riboldi, il cappellano del carcere di Busto Arsizio. Le situazioni delle carceri italiane, le attività sociali svolte da Don David con i suoi ragazzi difficili e un appello al Ministro della Giustizia Nordio: una telefonata può salvare la vita di un detenuto.

com.unica, 3 dicembre 2022