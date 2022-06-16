Le dichiarazioni di Afshan Khan, Direttore regionale dell’UNICEF per l’Europa e l’Asia centrale. 277 i bambini uccisi, altri 456 sono rimasti feriti, due terzi dei bambini ucraini sono sfollati

“Ho trascorso la scorsa settimana in Ucraina, incontrando i bambini e le famiglie colpite dalla guerra, vedendo l’importante risposta umanitaria dell’UNICEF e incontrando le autorità, i colleghi delle Nazioni Unite e le organizzazioni partner.

Ho potuto visitare Kiev, Irpin, Bucha, Zhytomyr e Leopoli e il tempo trascorso nel Paese mi ha fornito una chiara visione dell’enorme impatto che la guerra in Ucraina continua ad avere sui bambini, sia all’interno che all’esterno del Paese, sia nella regione che in tutto il mondo.

I numeri sono sconcertanti e vanno ripetuti. Quasi due terzi dei bambini ucraini sono sfollati – sia quelli sfollati all’interno del Paese sia quelli che sono fuggiti oltre confine come rifugiati. Bambini costretti a lasciare case, amici, giocattoli e oggetti cari, membri della famiglia e ad affrontare l’incertezza sul futuro. Questa instabilità sta privando i bambini del loro futuro: i traumi e la paura possono avere un impatto duraturo sulla salute fisica e mentale dei bambini.

Secondo gli ultimi dati forniti dai colleghi dell’OHCHR, 277 bambini sono stati uccisi e altri 456 sono rimasti feriti, soprattutto a causa dell’uso di esplosivi in aree urbane edificate. L’uso di armi esplosive in aree popolate e gli attacchi alle infrastrutture civili devono cessare. Ciò uccide e mutila i bambini e impedisce loro di tornare a una vita normale nelle città che li ospitano.

Almeno 256 attacchi a strutture sanitarie e una su sei delle “scuole sicure” sostenute dall’UNICEF nella parte orientale del Paese sono state danneggiate o distrutte.

Siamo sempre più preoccupati per la situazione dell’accesso all’acqua potabile: almeno 1,4 milioni di persone nella parte orientale del Paese non hanno accesso all’acqua corrente.

Come dimostrano questi numeri, la guerra in Ucraina è una crisi dei diritti dell’infanzia e l’UNICEF sta lavorando per sostenere i bambini e le famiglie ovunque si trovino nel Paese. Il ruolo fondamentale dell’UNICEF in Ucraina si riflette nell’accordo recentemente raggiunto con il Governo per estendere il programma dell’UNICEF nel paese fino alla fine del 2023, come parte del quadro di transizione delle Nazioni Unite.

Dopo oltre tre mesi e mezzo di guerra, l’UNICEF e i suoi partner stanno facendo un bilancio della risposta umanitaria finora fornita e stanno indirizzando gli sforzi del prossimo periodo verso le aree più bisognose. Siamo presenti in Ucraina dal 1997 e siamo rimasti durante l’escalation del conflitto per fornire sostegno e proteggere la vita di bambini e famiglie. Ad oggi, l’UNICEF ha raggiunto oltre 2 milioni di persone con forniture sanitarie e accesso all’acqua potabile. Più di 600.000 bambini e persone che se ne prendono cura hanno ricevuto sostegno psicosociale e per la salute mentale e più di 180.000 bambini sono stati coinvolti in attività di apprendimento formale e comunitario.

Abbiamo partner su entrambi i lati delle linee di contatto che lavorano per raggiungere i bambini con informazioni fondamentali e forniture e servizi salvavita. Abbiamo attivato le missioni di risposta rapida nella parte orientale del Paese, più vicina ai combattimenti, e di conseguenza abbiamo assistito le famiglie in oltre 100 rifugi vicino alle linee del fronte e in luoghi difficili da raggiungere. Tuttavia, nonostante gli intensi sforzi per garantire un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli, permangono sfide significative nelle aree più colpite del Paese e continuiamo a chiedere un accesso sicuro e senza ostacoli per raggiungere i bambini ovunque si trovino.

Nelle zone centrali e occidentali del Paese, dove la situazione è attualmente più stabile, forniamo sostegno e rafforziamo i servizi già presenti. Un esempio sono gli Spilno (Insieme) Child Spots, luoghi in cui i genitori e i loro figli possono accedere a servizi di supporto, tra cui terapie e sostegno psicosociale, ottenere aiuti e informazioni e avere la possibilità di far giocare i propri figli in modo sicuro e normale, mentre siedono con altri genitori, ottenendo un breve sollievo e un sostegno guidato tra coetanei. Ho potuto constatare quanto sia fondamentale questo sostegno in un centro Spilno a Bucha, dove il personale ha stimato che la metà dei bambini presenti aveva bisogno di un qualche tipo di supporto psicosociale.

A Irpin ho visitato due scuole danneggiate dai combattimenti, mettendo a rischio l’istruzione di quasi 2.000 bambini quando a settembre inizierà il nuovo anno scolastico. Anche se non disponiamo di dati verificati sul numero di scuole danneggiate nel Paese, è probabile che la cifra sia dell’ordine delle migliaia. La riparazione delle scuole è una priorità per l’UNICEF e per il governo, in modo che i bambini possano tornare a imparare in sicurezza a settembre.

In definitiva, per quanto questo lavoro sia importante, i bambini hanno bisogno di pace. L’UNICEF continua a chiedere un cessate il fuoco immediato in Ucraina e a proteggere tutti i bambini dalle violenze. Ogni giorno che questa guerra continua, aumenta l’impatto devastante e di lunga durata sui bambini, in Ucraina, nella regione e in tutto il mondo”.

com.unica, 16 giugno 2022