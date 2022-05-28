Roma, domenica 29 e giovedì 2 giugno 2022. Una parata dei personaggi con il tricolore e un premio per le eccellenze nostrane per il compleanno della Repubblica

La Festa della Repubblica è vicina. L’Italia si prepara a festeggiare il suo compleanno. Come spiegarlo ai bambini? Il Castello di Lunghezza con il Fantastico Mondo del Fantastico apre le porte ad un evento speciale sia nel week end che, soprattutto, il prossimo 2 giugno.

Lo storico castello alle porte di Roma ospiterà, infatti, “Fantastica Italia”, evento che intende celebrare la Festa della Repubblica in formato famiglia per raccontare ai più piccini una parte importante della storia nazionale in modo possano capire il valore con semplicità. Saranno le bandiere tricolori ad aprire nel week end la parata con i personaggi del regno della fantasia che poi daranno vita a spettacoli musicali e divertenti perfomance con i supereroi e le principesse, come ogni settimana.

Nella giornata del 2 giugno, invece, saranno attivati gratuitamente laboratori musicali grazie ai quali i bambini potranno imparare l’Inno di Mameli per poi sfilare lungo il parco insieme ai protagonisti di favole e cartoon, in collaborazione con gli allievi della Scuola Opus Musica di Tor Vergata, diretta dal Maestro Alessandro Vicari, che da oltre venti anni si occupa di promuovere il linguaggio musicale attraverso numerosi corsi di canto e di strumento. E per celebrare al meglio la Festa della Repubblica anche un premio, ovvero la prima edizione “Fantastica Italia” che si pone l’obiettivo di assegnare un riconoscimento a quelle eccellenze che con il proprio lavoro sottolineano la bellezza dei nostri luoghi e consigliano eventi culturali indirizzati alle famiglie e ai giovani che saranno il nostro futuro.

com.unica, 28 maggio 2022