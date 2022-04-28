Come avventurarsi a caccia di indizi e trascorrere una giornata perfetta con la famiglia nel regno della fantasia

Hai mai sognato di trasformarti in un piccolo detective? Nel Fantastico Mondo del Fantastico, il Castello “Family – Friendly” di Lunghezza, domenica 1 maggio potrai avventurarti a caccia di indizi e trascorrere una giornata perfetta con la famiglia. Come scoprire gli angoli più misteriosi dell’antico Castello situato alle Porte di Roma?

Occhi ben aperti, una spiccata passione per il mistero, un notes a portata di mano e pronti per iniziare il mini laboratorio, in collaborazione con le mamme blogger di Roma03.it, grazie al quale si potranno apprendere preziosi scrivere preziosi suggerimenti per poi scrivere, insieme a mamma e papà, una storia non solo “gialla” ma addirittura arcobaleno.

La missione dell’investigatore provetto inizierà con il seguire le gesta dei supereroi, i duelli dei cavalieri, gli spettacoli emozionanti di Biancaneve, Frozen e il gran ballo delle principesse. Come non tenere poi d’occhio il ritorno di Frankenstein Junior, il personaggio campione di incassi della pellicola di Mel Brooks e ispirato in chiave parodistica al romanzo scritto nel 1818 dalla scrittrice Mary Shelley, deciso a far divertire grandi e piccini.

Ma la sua scoppiettante simpatia nasconderà qualcosa? E cosa si cela, invece, dietro lo sguardo ammaliatore di Crudelia? Nel mondo dell’immaginario tutto può accadere, basta chiudere gli occhi ed iniziare a sognare.

com.unica, 28 aprile 2022

Castello di Lunghezza – via della Tenuta del Cavaliere, 230, 00132 Roma RM. Via della Tenuta del Cavaliere, 230, 00132 Roma RM Domenica dale 10 al tramonto – Telefono: 06 226 2880