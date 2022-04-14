Il 14 aprile 2022, in occasione del World Quantum Day, verrà inaugurata a Firenze da parte della presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza in videocollegamento, la mostra “Dire l’Indicibile”, che avrà luogo dal 19 aprile al 3 maggio per raccontare per la prima volta al pubblico la fisica quantistica. Questa iniziativa nasce all’interno di una programmazione europea e italiana, le Italian Quantum Weeks, promossa e sostenuta dai principali Enti di Ricerca e Università.

La mostra è stata ideata e realizzata da un’équipe di giovani ricercatrici e ricercatori in fisica, artisti e grafici professionisti, che assieme hanno provato a ‘dire l’indicibile’, a proporre un dialogo su fenomeni per cui la nostra intuizione non funziona più e le leggi della fisica classica non bastano.

La meccanica quantistica è la fisica di oggi e, un po’ come l’arte contemporanea, è una ricerca continua. Rompe regole consolidate, racconta quello che non si riesce a vedere o a dire, ammette che gli opposti possano esistere contemporaneamente, rende possibile ciò che altrimenti sarebbe stato impossibile.

‘Dire l’indicibile’ è un itinerario espositivo che prende forma su questi concetti con lo scopo di sviluppare un’intuizione su alcuni fenomeni quantistici, dei quali normalmente non abbiamo diretta esperienza ma che sono alla base della tecnologia che usiamo e del mondo che conosciamo. Attraverso cinque isole tematiche che prevedono immagini, installazioni interattive, giochi, esperimenti a cui partecipare attivamente e video di esperimenti realizzati in laboratori italiani d’eccellenza, vi aspetta un viaggio di scoperta verso la dimensione quantistica, passando dal mondo microscopico tipico di atomi e molecole, fino ad arrivare alle più avanzate e innovative tecnologie, nate nei laboratori di ricerca, e che stanno rivoluzionando il campo dell’informatica, della comunicazione, della sensoristica, con enorme impatto sulla nostra vita di tutti i giorni.

“La scienza, proprio come l’arte ha bisogno di essere comunicata. A Firenze abbiamo scelto un luogo dell’arte contemporanea per raccontare una parte importante della fisica contemporanea, cioè la meccanica quantistica. Era una sfida difficile. La meccanica quantistica è un linguaggio complesso, descrive fenomeni che spesso vanno contro la nostra intuizione e dei quali non facciamo diretta esperienza. Da qui il titolo “dire l’indicibile”, afferma Costanza Toninelli, coordinatrice organizzativa IQWs a Firenze. “Questa scienza sta alla base del mondo che conosciamo e della tecnologia che usiamo già oggi. Le sue potenzialità sono però incredibilmente maggiori e siamo solo all’inizio di quella che sarà una rivoluzione, ad esempio, nel modo di comunicare e processare l’informazione. Penso che ad una rivoluzione tecnologica debba sempre affiancarsi una cultura diffusa sul territorio che permetta alla tecnologia di essere recepita, sfruttata al meglio e governata. Questa mostra è un seme che abbiamo voluto mettere in questa direzione”.

Sebastiano Catte, com.unica 16 aprile 2022