Il 2 aprile, all’Hotel Ambasciatori, nomine istituzionali e domenica 3 il Premio letterario Veritatis Splendor

Si terranno presso l’Hotel Ambasciatori di Rimini, il 2 e 3 Aprile 2022, due intense giornate di eventi della International Universum Academy. È solo il primo di cinque prestigiosi appuntamenti in programma per il 2022, al quale seguiranno: il 27-28 Maggio (Gran Gala Universum, conferimento Premi alla Carriera, Premio Universum Donna); il 17-18 Settembre (Festival internazionale della Danza, Premio Letterario internazionale Universum); il 5-6 Novembre (Premio internazionale “Donum Albani”, Conferenza su Medicina e Ricerca scientifica); il 5-6 Dicembre (Forum delle Culture del Mediterraneo, conferimento Trofei della Pace 2022, Festa del tesseramento). Sarà ospite il Corpo di Ballo tedesco della Tanzstudio Royal Dance di Remseck am Neckar.

Nello specifico, questo il programma delle due giornate. Sabato 2 Aprile, dalle ore 16 alle 18, cerimonia di conferimento delle nomine Istituzionali e Diplomatiche in seno alla International Universum Academy, quindi dalle ore 18 alle 20 cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Giovani Eccellenze 2022. L’indomani, domenica 3 Aprile, dalle ore 10 si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Letterario “Veritatis Splendor”. Sarà il Presidente federale della International Universum Academy, dr. Valerio Giovanni Ruberto, a coordinare con l’esperienza e il carisma che lo caratterizzano, gli eventi delle due intense giornate, unitamente alla collaborazione del team direttivo dell’istituzione. Qui di seguito l’elenco delle Personalità Diplomatiche e Istituzionali che saranno nominate e che andranno a ricoprire un incarico nel Consiglio di Presidenza della International Universum Academy.

AMBASCIATE UNIVERSUM

Dott. Luigi Pullia – Ambasciatore agli Stati – Repubblica Italiana

Dott. Giuseppe Lo Bianco – Ambasciatore agli Stati – Regno Unito

DIPARTIMENTI FEDERALI

UNIVERSUM COMMUNICATIONS

M° Ugo Dragotti – Direttore

ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

M° Umberto De Baptistis – Direttore

Dott.ssa Letizia Gomato – Vice Direttore con Delega all’Università

Prof.ssa Franca Di Eusebio – Consigliere con Delega all’Istruzione

Prof.ssa Beatrice Manganiello – Consigliere con Delega alla Ricerca

CULTURA E SPORT

Dott. Alfredo Perciaccante – Vice Direttore

Dott.ssa Marilena Rango – Consigliere con Delega alle Attività Artistiche

UNIVERSUM GIOVANI

Dott.ssa Roberta Di Laura – Direttrice

M° Maila Scattola – Vice Direttrice

Dott.ssa Cecilia Pedulli – Consigliere con Delega alla Presidenza Premio Universum Giovani

PACE E DIRTITTI UMANI

Dott. Nazzareno Quinzi – Consulente Estero con Delega ai Rapporti interreligiosi

FESTIVAL DELLA DANZA

Dott.ssa Roberta Di Laura – Direttrice Artistica

M° Maila Scattola – Coordinatrice Artistica

Dott.ssa Eva Hribernik – Presidente della Giuria

Dott. Massimiliano Raso – Membro della Giuria

PREMIO DONUM ALBANI

Suor Mariglena Gjoni -Presidente della Giuria

Dott.ssa Marilena Rango – Segretaria Generale

DELEGAZIONI

Dott.ssa Nadia Marra – Delegata Universum Lecce

Domenica 3 Aprile, dalle ore 10, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori e degli insigniti speciali del PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE ” VERITATIS SPLENDOR”. Il Premio, alla sua terza edizione, è organizzato dalla International Universum Academy sotto l’Alto Patrocinio della Federazione delle Associazioni Culturali Europee e del Corpo Internazionale dei Volontari per la Pace. Il concorso letterario si compone di tre sezioni: Sezione A – Poesia a tema libero; Sezione B – Poesia a tema “religioso”; Sezione C – Narrativa inedita a tema libero. La Giuria del Premio ha intanto diramato la classifica dei vincitori e degli insigniti speciali, che di seguito si riporta, con il titolo dell’opera premiata accanto al nome dell’Autore.

SEZIONE A – POESIA A TEMA LIBERO

1°) Il sogno di Danilo – Pietro Catalano

2°) Speranza – Laura Anzanel

3°) Oltre il mio dolore – Antonio Biancolillo

4°) Il calore delle parole – Attilio Rossi

4°) Le parole che non ti ho detto – Mariella Bernio

5°) Vengono da me – Elvio Grilli

Premio Speciale – Alzheimer – Antonio Barracato

Premio Speciale – Non solo Auschwitz – Emilio De Roma

FINALISTI

Manuela Copercini – Invito

Debora Cristina Borca – Tienimi per mano

Dario Rizzo – Son già tutti via

Oswaldo Codiga – E pensare che siamo già oltre il duemila e venti

SEZIONE B – POESIA A TEMA RELIGIOSO

1°) Infanzia tradita – Emilio De Roma

2°) Sul tramonto rosso della sera – Attilio Rossi

3°) L’aurora – Debora Borca

4°) Quel segreto senza sconfitta – Antonio Biancolillo

5°) Sulla strada di Emmaus – Mariella Bernio

Premio Speciale – San Giovanni Paolo II Totus Tuus – Dario Rizzo

Premio Speciale – Dio medico della speranza – Maurizio Laugelli

Premio Speciale – Sotto il cielo di Afghanistan – Francesco Gemito

SEZIONE C – NARRATIVA INEDITA A TEMA LIBERO

1°) Un triste concerto per violino – Oswaldo Codiga

2°) La strage del pane di Palermo – Antonio Barracato

3°) Lectio Magistralis – Luigino Vador

4°) La fattoria dei sogni – Emilio De Roma

5°) Amore fedele – Patrizia Riello Pera

I Poeti e Autori non citati nell’elenco sono da ritenersi tutti a pari merito. La Giuria ha espresso, con viva soddisfazione, una valutazione generale eccellente dei componimenti presentati in concorso, a riscontro del significativo livello che il Premio “Veritatis Splendor” ha raggiunto già alla sua terza edizione. Assai rilevante anche l’intensità espressiva raggiunta, particolarmente nella Sezione B a tema religioso, nella quale le liriche hanno toccato corde espressive di forte spiritualità, proprio riguardo ai valori che Papa Giovanni Paolo II enucleò nella sua Enciclica “Veritatis Splendor”, alla quale la International Universum Academy ha inteso richiamarsi nell’istituzione del Premio Letterario.

Goffredo Palmerini, 14 marzo 2022