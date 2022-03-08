Sono oltre due milioni i cittadini ucraini in fuga dal loro Paese dopo l’invasione della Russia. Secondo i dati aggiornati dell’Unhcr, ad oggi 2.011.312 persone hanno lasciato l’Ucraina. La maggior parte di loro si trova in Polonia: ben 1.204.403 persone. In Italia, invece, alla data di ieri – secondo il Viminale – erano giunti 17.286 cittadini ucraini: 8.608 donne, 1.682 uomini e 6.996 minori.

Per la loro accoglienza si è attivata anche l’Anbsc, cioè l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che, come spiegato dal Ministro Luciana Lamorgese, “ha avviato il censimento dei beni confiscati in gestione che possono essere destinati in tempi brevi, anche in via temporanea, per accogliere i profughi dall’Ucraina”.

“Con la collaborazione delle prefetture – ha aggiunto la titolare del Viminale – l’Agenzia diretta dal prefetto Corda individuerà inoltre gli immobili trasferiti ai Comuni ma non ancora utilizzati, idonei per essere impiegati nell’ambito della rete di protezione e tutela messa in campo per fronteggiare l’emergenza umanitaria. È massimo l’impegno del ministero dell’Interno per dare risposte concrete a chi fugge dal teatro di guerra e soprattutto alle persone più fragili, come donne e bambini”.

com.unica, 8 marzo 2022