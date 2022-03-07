Premiati CARLO GREPPI, SERGIO LUZZATTO, GUIDO PESCOSOLIDO, GIOVANNI GRASSO, ANGELO FLORAMO, PIER LUIGI BATTISTA e ANDREA CARANDINI. Il FiuggiStoria Europa a HANS-ULRICH THAMER, FiuggiStoria Scienze all’immunologo GUIDO SILVESTRI, il FiuggiSport a SANDRO BONVISSUTO e il GanGaspare Napolitano a GIANCARLO TARTAGLIA

L’EDIZIONE 2021 È DEDICATA ALLA MEMORIA DI AMOS LUZZATTO

Domenica 6 marzo presso la Sala Giuseppe Verdi dell’Albergo Quirinale in Roma ha avuto luogo la cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio nazionale FiuggiStoria 2021.

Il Premio pensato e voluto dallo storico Piero Melograni e promosso dalla “Fondazione Giuseppe Levi-Pelloni”, si è tenuto negli anni passati presso prestigiose sedi istituzionali italiane, gode del patrocinio di Camera e Senato, del Comune di Fiuggi, dal Foreign Trade Institute e dalla Accademia Leonina. La manifestazione di premiazione è sponsorizzata dalla Fondazione Scientifica Francesco Raponi.

Carlo Greppi con “Il buon tedesco” (Laterza) è il vincitore della dodicesima edizione del Premio FiuggiStoria per la saggistica.

Per la sezione biografie il riconoscimento è andato a Sergio Luzzatto per “Giù in mezzo agli uomini. Vita e morte di Guido Rossa” (Einaudi) e a Guido Pescosolido per “Rosario Romeo. Uno storico liberaldemocratico” (Laterza)

A Giovanni Grasso per “Icaro, il volo su Roma” (Rizzoli) e a Angelo Floramo per “Come papaveri rossi” (Bottega Errante) il premio per la sezione romanzo storico.

Ai libri “La casa di Roma” di Pier Luigi Battista (La Nave di Teseo) e “L’ultimo della classe” (Rizzoli) di Andrea Carandini il riconoscimento per la sezione Diari, Epistolari & Memorie.

Il riconoscimento per la sezione Multimedia a Carlo Galeazzi per il Gruppo fb Roma Città Aperta.

La sezione FiuggiStoria-GianGaspare Napolitano-Inviato Speciale a Giancarlo Tartaglia per “Ritorna la libertà di stampa”.

Il FiuggiScienza è stato conferito a Guido Silvestri, immunologo e professore alla Emory University di Atlanta. Il FiuggiSport a Sandro Bonvissuto per il libro “La gioia fa parecchio rumore” (Einaudi).

Menzioni speciali a “La lingua neutrale” (Kellermann) di Camilla Peruch, “La mia casa è altrove” (Bottega Errante) di Federica Marzi e al direttore della rivista Historica Massimo Magliaro.

com.unica, 6 marzo 2022