Preparandosi all’afflusso di bambini che combattono contro il COVID19, nella variante Omicron, i medici israeliani hanno aperto la prima unità Omicron pediatrica del paese. Con la rapida diffusione di Omicron nelle scuole e in altri luoghi in cui i bambini si mescolano, sono inevitabili i ricoveri, secondo il dottor Moshe Ashkenazi, direttore del nuovo reparto dello Sheba Medical Center. “Omicron sembra essere meno virulento di altre varianti, ma il numero più basso di essere infettati significherà che i bambini saranno ricoverati in ospedale”, ha detto Ashkenazi, aggiungendo che l’attuale spirale di numeri riporta vividi ricordi della prima ondata all’inizio del 2020.

“Abbiamo un senso di deja vu dalla prima ondata e ci stiamo preparando ad una guerra, proprio come abbiamo fatto nella prima ondata”, ha affermato Ashkenazi . “Purtroppo, l’infezione si sta diffondendo così velocemente che mi aspetto che questo nuovo reparto si riempirà entro 10-14 giorni, quindi dovremo aprirne un altro”. Le strutture per il coronavirus dei bambini hanno funzionato in ondate precedenti, ma sono state tutte chiuse da tempo prima che Omicron colpisse. Il nuovo reparto del Sheba, situato a Ramat Gan vicino a Tel Aviv, avrà a disposizione clown medici per rallegrare i bambini. Avrà anche una nuova funzionalità che non era presente nelle ondate precedenti: i bambini saranno in grado di tenere il passo con i compiti scolastici, e con l’insegnamento di persona.

“Abbiamo una scuola qui nel nostro ospedale pediatrico con 110 insegnanti, che dà lezioni ai bambini ricoverati in ospedale in tre lingue diverse, ebraico, arabo e inglese, e come in altri reparti, abbiamo deciso di tenere lezioni nel reparto COVID19. “Vogliamo davvero creare una situazione in cui l’istruzione fornita sia la stessa degli altri bambini in ospedale”, ha affermato. Mentre i pazienti affetti da COVID19 che rimangono a casa perdono le lezioni, quelli in ospedale spesso sono lontani da scuola per più tempo, motivo per cui lo staff del Sheba ha deciso di attrezzarsi con lezioni on site.

Ashkenazi, vicedirettore dell’ospedale pediatrico, ha offerto parole di cautela ai genitori, esortandoli a non abbassare le difese contro il virus sulla logica che causa malattie relativamente lievi ai bambini, poiché pensa che il COVID19 sia da tempo una vera minaccia. Non ci sono cifre affidabili finora sulla percentuale di bambini che si stanno riprendendo da Omicron che sviluppano COVID19 lungo, ma Ashkenazi ha affermato che anche se i sintomi più leggeri della variante vanno di pari passo con bassi tassi di COVID19 lungo, potrebbero esserci ancora molti bambini a dover affrontare gli effetti collaterali del virus. “Dalle ondate precedenti riteniamo che il sette percento e il 10% abbia sviluppato il COVID19 lungo, ma con Omicron, il numero di infetti è così alto che anche se solo l’1% dei bambini infetti si ammala di COVID19 lungo, causerà più casi di COVID19 lunghi pediatrici rispetto a Delta.”

com.unica, 13 gennaio 2021

Fonte Israele360