La Commissione europea ha pubblicato ieri i primi inviti a presentare proposte nell’ambito meccanismo per collegare l‘Europa -Digitale. Con un bilancio previsto di 258 milioni, gli inviti a presentare proposte sono tesi a migliorare le infrastrutture per la connettività digitale, in particolare le reti Gigabit e 5G in tutta l’Unione, e a contribuire alla trasformazione digitale dell’Europa.

La Commissione cofinanzierà azioni volte a dotare di connettività 5G le principali vie di trasporto europee e i fornitori di servizi chiave nelle comunità locali, nonché azioni volte a diffondere o potenziare le dorsali di rete basate su tecnologie avanzate. Gli inviti si concentreranno inoltre sulle infrastrutture che collegano i servizi di cloud federati, sulle infrastrutture dorsali per i gateway digitali globali, come i cavi sottomarini, nonché sulle azioni preparatorie per creare piattaforme digitali operative per le infrastrutture dei trasporti e dell’energia in tutta l’UE. Gli inviti fanno seguito all’adozione del primo programma di lavoro per la parte digitale del meccanismo per collegare l’Europa nel dicembre 2021, che ha stanziato oltre 1 miliardo di € di finanziamenti per il periodo 2021-2023.

Gli inviti a presentare proposte del meccanismo per collegare l’Europa – Digitale sono aperti principalmente a soggetti, comprese le joint venture, stabiliti negli Stati membri e nei paesi o territori d’oltremare. I candidati interessati potranno ottenere maggiori informazioni sulla candidatura, sulla valutazione e sulle procedure di aggiudicazione durante la giornata informativa online in programma il 19 gennaio.

La seconda generazione del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Digitale (2021-2027) si basa sulla precedente, che ha sostenuto le infrastrutture e i servizi digitali transfrontalieri, nonché l’accesso gratuito a Internet per le comunità locali attraverso l’iniziativa WiFi4EU nel periodo 2014-2020.

com.unica, 13 gennaio 2021