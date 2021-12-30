Niente quarantena preventiva per chi è vaccinato e ha avuto un contatto stretto con un positivo, green pass rafforzato necessario in un sempre maggior numero di attività e situazioni e capienze ridotte per stadi, palazzetti, cinema e teatri. Sono queste le novità contenute nel primo blocco di misure per il contenimento del Covid approvate ieri sera dal Consiglio dei ministri con un decreto-legge. È probabile che in seguito, forse già ai primi di gennaio, il Consiglio dei ministri decida di approvare ulteriori misure.

L’uso del Green Pass Rafforzato riguarderà, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, le seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Per quanto riguarda le capienze di cinema, stadi e teatri il decreto prevede che saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

com.unica, 30 dicembre 2021