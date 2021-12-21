‘’Chi salva una vita salva il mondo intero’’, è questo lo slogan dello SquicciariniRescue, un International training Center diretto dal vulcanico Marco Squicciarini, che da oltre 20 anni per passione, oltre a lavorare come medico dentista a Roma, insegna come salvare la vita di un lattante, un bambino e di un adulto.

Creare una rete etica che aderisca alla “mission” di diffusione delle manovre salvavita è infatti il principio ispiratore dello SquicciariniRescue, che eroga corsi di primo soccorso aziendale, certificazioni BLSD, PBLSD, AHA, Manovre di Disostruzione Pediatriche in Italia e all’estero, formazione per sanitari, e per chiunque desideri imparare come effettuare il primo soccorso.

Un progetto di formazione per la diffusione di manovre che proteggono il valore della vita di tutti. Passione, dedizione e professionalità caratterizzano il team di esperti che promuove quest’attività di percorsi di crescita e di salvataggio.

Il corso BLS-D AHA (Basic Life Support and Defibrillation, ovvero il supporto di base alle funzioni vitali e la defibrillazione) è aperto a tutti ed è volto ad acquisire e schematizzare le conoscenze relative alle manovre di rianimazione cardiopolmonare su adulto, bambino e lattante, con l’uso di defibrillatore DAE e Manovre di disostruzione.

Perché è importante conoscere le manovre BLS?

Con le manovre BLS le possibilità di sopravvivenza di una vittima aumenta di tre volte ed è proprio questo lo scopo principale del corso: diffondere la cultura del primo soccorso, insegnando alcune semplici manovre di rianimazione che possono essere decisive per salvare una vita umana.

Bisogna infatti pensare che ogni anno, In Italia, vengono colpite da arresto cardiaco più di 60 mila persone, circa 164 ogni giorno, con percentuali di sopravvivenza vicino allo zero, senza un intervento immediato. Per questo è importante diffondere tali procedure il più possibile. Il corso si divide in due parti: una teorica, in cui si apprendono le procedure di salvataggio attraverso la tecnica dell’AHA (pratica guardando il video) e le spiegazioni degli istruttori. Queste poi si applicheranno nella parte pratica, attraverso dei manichini digitali di ultima generazione su cui mettere in atto le manovre di BLS-D e di disostruzione e con defibrillatori trainer di ogni tipologia.

La pratica avviene sui manichini adulti e poi su quelli infanti, questi ultimi collegati a un dispositivo che controlla la correttezza del movimento. Tutte le procedure sono guidate da un team di esperti che visiona le manovre correggendo eventuali errori. Alla fine del corso BLS-D si è in grado di riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso, e fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco o durante un soffocamento da corpo estraneo, una tipologia d’incidente possibile ad ogni età, ma più frequente tra i lattanti fino a 12 mesi di vita e nei bambini nella fascia tra 1 e 4 anni.

Un’emergenza clinica che costituisce una delle principali cause di morte accidentale nell’infanzia: in Italia, il 27% delle morti accidentali nei bambini da 0 a 4 anni avviene per soffocamento causato da inalazione di cibo o di corpi estranei, con circa 50 decessi l’anno (Istat). Pochi attimi in cui il rapido riconoscimento dei segnali associati al soffocamento da inalazione di corpo estraneo e la corretta esecuzione delle manovre di primo soccorso possono fare la differenza e salvare una vita. Per saperne di più e per conoscere i prossimi corsi in calendario clicca qui:

https://squicciarinirescue.org/i-nostri-corsi/

Sul sito è inoltre live “Agorà”: una piazza virtuale che raccoglie materiale gratuito ed a disposizione di tutti, oltre a indicazioni su come organizzare corsi per genitori, family day, corsi BLSD aziendali, formazione, e per chiunque desideri imparare come effettuare il primo soccorso.

Marco Squicciarini è un medico che da circa 20 anni si dedica alla diffusione delle manovre di disostruzione pediatriche e alla rianimazione cardio-polmonare, è attualmente Scientific Coordinator Pediatric Basic Life Support della UENPS (Union of European Neonatal & Perinatal Societies) e docente di Primo Soccorso Aziendale BLSD presso il Master Settore Sanità Pharma Biomed “24 Ore Business School”. Nominato medico coordinatore delle attività di formazione BLSD del Ministero della Salute, è anche Coordinatore della Commissione Emergenza e Formazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma e provincia. Fondatore del sito manovredisostruzionepediatriche.com, con oltre tre milioni di visitatori ed autore di vari libri, dal 2014 al 2018 è stato nominato Esperto presso il Consiglio Superiore di Sanità. È Direttore Sanitario dell’International Training Center dell’American Heart Association “Squicciarini Rescue”.

Giorgia Piccolella, com.unica 21 dicembre 2021