Roma, 14 dicembre 2021 – Marco Di Porto, Bruno Maida, Noemi Ghetti, Graziella Monni, Giacomo Mameli e Gabriele Ranzato incontreranno il pubblico romano martedì 14 dicembre, alle ore 16,30 presso la Sala Alessandrina per presentare le loro opere e ricevere il lungo atteso riconoscimento, opera dello scenografo Pino Ambrosetti. Porterà un saluto istituzionale l’On.le Federico Mollicone in rappresentanza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, presenteranno la serata Pino Pelloni e Angelica Loredana Anton.

Come si ricorderà i premi ai vincitori della XI edizione del Premio FiuggiStoria 2020 vennero annunciati il 18 dicembre 2020 nel corso di una riunione tenutasi da remoto presso la sede nazionale della Fondazione Levi Pelloni a Roma ma non fu possibile consegnarli di persona a causa della pandemia. Le varie edizioni del Premio – pensato e voluto dallo storico Piero Melograni e promosso dalla “Fondazione Giuseppe Levi-Pelloni” – negli anni passati si erano infatti sempre concluse con una cerimonia pubblica tenutasi presso prestigiose sedi istituzionali italiane ed avevano ricevuto il patrocinio di Camera e Senato, della Regione Lazio e del Comune di Fiuggi.

I premi suddivisi per sezioni:

SAGGISTICA – Bruno Maida, autore I treni dell’accoglienza (Einaudi) e Gabriele Ranzato con La liberazione di Roma (Laterza).

BIOGRAFIE – Noemi Ghetti con Gramsci e le donne (Donzelli).

ROMANZO STORICO – Marco Di Porto con Una voce sottile (Giuntina) e Graziella Monni con Gli amici di Emilio (Mondadori).

DIARI, EPISTOLARI & MEMORIE – Giacomo Mameli con Hotel Nord America (Il Maestrale, Nuoro).

Incontro con i vincitori del FiuggiStoria 2020

Sala Alessandrina, Lungotevere in Sassia, 3 – 00186 Roma

Biglietti fino a esaurimento posti (gratuiti) – Eventbrite

È possibile accedere alla Sala solo con super green pass e mascherina

com.unica, 14 dicembre 2021