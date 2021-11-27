Nell’ambito del progetto in corso a Palazzo delle Esposizioni anche brevi attività di laboratorio in cui i bambini potranno esplorare la forza immaginativa dell’arte

Nell’ambito del progetto “Scegli il Contemporaneo. Ti racconto Roma”, domani, sabato 27 novembre, alle ore 16.00, al Palazzo delle Esposizioni un divulgatore scientifico di Tecnoscienza con un educatore di “Senza titolo” condurranno una visita animata per bambini (8-12 anni) alla sezione “T con Zero” della mostra “Tre stazioni per Arte-Scienza”, promossa da ROMA Culture, organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo con la collaborazione di numerose istituzioni pubbliche. La visita permetterà ai bambini, attraverso un racconto a più voci, di avvicinarsi ai temi della contemporaneità e conoscere l’importanza del dialogo tra arte e scienza. Attraverso brevi attività laboratori, i bambini esploreranno la forza immaginativa dell’arte.

Sempre al Palazzo delle Esposizioni, domenica 28 novembre, alle ore 16.00 e alle ore 17.30, l’artista Maria Adele Del Vecchio (Caserta, 1976) interverrà con un suo personale racconto nell’ambito della mostra “Tre stazioni per Arte-Scienza”, con un particolare riguardo alla sezione “La scienza di Roma” dedicata alla storia delle idee scientifiche, delle scoperte scientifiche, e del loro impatto nella società, portate avanti da grandi scienziati che hanno lavorato a Roma.

“Tre stazioni per Arte-Scienza” è promossa da ROMA Culture e organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo con la collaborazione di numerose istituzioni pubbliche. Organizzata da “Senza titolo” – Progetti aperti alla Cultura, società che da oltre dieci anni si occupa di progettazione e gestione di servizi educativi e di mediazione culturale per musei e mostre sul territorio nazionale realizzando progetti educativi volti ad avvicinare il pubblico al patrimonio artistico, storico e cinematografico, la dodicesima edizione del progetto “Scegli il Contemporaneo. Ti racconto Roma” si è aperta il 6 novembre e proseguirà sino al 18 dicembre attraverso 11 appuntamenti, di cui 7 in presenza e 4 online: artisti, scrittori, illustratori e divulgatori scientifici condurranno, in presenza e in digitale, delle visite speciali ad alcune delle mostre più interessanti della capitale dedicate alla valorizzazione dell’arte contemporanea e presentate a Roma in questa stagione.

Una narrazione per parole e immagini, aperta e in divenire, che metterà in relazione i linguaggi del contemporaneo con il patrimonio artistico, culturale e storico della città. Destinatari di questa proposta, adulti, bambini, studenti, persone non vedenti e ipovedenti. Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 –2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

“Scegli il Contemporaneo. Ti racconto Roma” è una piattaforma culturale intermuseale, un progetto a cura di Elena Lydia Scipioni, che attraverso incontri per il pubblico con artisti, scrittori e illustratori, divulgatori scientifici ed esperti in didattica museale, propone visite speciali nei musei e negli spazi espositivi di Roma. Tema centrale di questa edizione è la narrazione nelle sue diverse declinazioni: mezzo di testimonianza e di evoluzione del pensiero umano, di trasmissione della conoscenza, pratica sociale ed educativa, momento di intrattenimento, condivisione e relazione interumana.

Novità di questa edizione e occasione importante di sinergia culturale sul territorio è la partnership con l’Azienda Speciale Palaexpo: un programma di visite speciali per adulti, visite animate per bambini e video con artisti, scrittori e illustratori sono stati pensati appositamente per le proposte espositive di valorizzazione dell’arte contemporanea del Polo del Contemporaneo (Palazzo delle Esposizioni, MACRO e Mattatoio), in relazione al pensiero scientifico, alla performance e all’identità di una collezione pubblica contemporanea.

I laboratori didattici e le visite animate, ideati da Zelda De Lillo, sono pensati per stimolare l’immaginazione dei bambini attraverso l’incontro con l’arte e le connessioni interdisciplinari con la scienza, l’illustrazione e la scrittura. Gli appuntamenti dedicati ai bambini vedono la partecipazione di Fausto Gilberti e Simone Rea che insieme agli educatori museali di “Senza titolo” condurranno i partecipanti alla scoperta del loro processo creativo e del loro sguardo d’artista.

L’incontro a Palazzo delle Esposizioni con “Senza titolo” e Tecnoscienza – società di divulgazione e comunicazione, specializzata nello storytelling e nell’educazione della scienza e della sostenibilità – sarà l’occasione per affrontare i temi della nostra contemporaneità attraverso il dialogo tra arte, scienza e società.