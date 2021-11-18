Luciana Ascarelli e Pino Pelloni incontrano, lunedì 22 novembre (Via Vittoria, 24, Roma, ore 16,30) per gli appuntamenti denominati “I lunedì di Via Vittoria”, lo scrittore Carmine Mastroianni con il suo I cento volti di Dante.

“Il lettore che sta per aprire questo volume sfoglierà un libro prezioso. Nel leggerlo avrà l’impressione di avere tra le mani una sorta di piccolo catalogo, erudito, didascalico ma anche poetico, tra le cui pagine si potrà muovere con assoluta libertà, lasciandosi guidare dalla curiosità. Quello che tuttavia vi potrà identificare con chiarezza è lo stile, più precisamente il metodo di ricerca del suo Autore, che non si stanca mai di inseguire percorsi inusuali per raccontare grandi personaggi, grandi opere e grandi storie attraverso una ricerca minuziosa, dal gusto talvolta antiquario, fatta di aneddoti, richiami, storie minime e personaggi piccoli, che altrove risuonano familiari solo agli studiosi, ma qui vengono trascinati fuori dal loro ‘anonimato’. Questo libro si intitola I cento volti di Dante, ma – il lettore e avvertito – di volti ne incontrerà molti di più. Intorno ad ogni personaggio dantesco, infatti, l’Autore costruisce una rete di ritratti, spesso brevissimi, di una miriade di altri uomini e di altre donne, per lo più protagonisti di quegli anni turbolenti e affascinanti che fanno da sfondo alla Commedia.” (Marinica Montanaro)

com.unica 19 novembre 2021