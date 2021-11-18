Il convegno promosso nell’ambito delle iniziative di Parma Capitale Italiana della Cultura, grazie a relatori di chiara fama, propone una lettura e una discussione su Salute, Welfare, Cultura e Democrazia. Apertura giovedì 18 novembre al teatro Valli di Reggio Emilia, giornata conclusiva venerdì 19 a Parma, a palazzo del Governatore

Partirà giovedì 18 dal teatro Romolo Valli di Reggio Emilia per concludersi venerdì 19 novembre, all’auditorium del palazzo del Governatore, a Parma, una due giorni di confronto, condivisione e partecipazione su temi quali Salute, Welfare, Cultura e Democrazia.

L’iniziativa dal titolo “Comunità e salute. Riscoprire le radici del welfare” è organizzata nell’ambito delle iniziative di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+2021 ed è promossa da: Comune di Parma, Comune di Reggio Emilia, Università di Parma, Associazione Prima la comunità, in collaborazione con le Aziende Sanitarie di Parma e di Reggio Emilia e l’Azienda di servizi alle persone del distretto di Parma.

Salute, benessere individuale e collettivo saranno trattati e discussi da numerosi specialisti del mondo universitario, della sanità, dell’associazionismo e dai rappresentanti istituzioni.

“Verso un disegno sociale di salute” è il tema al centro della prima giornata che vedrà la partecipazione al Teatro Valli, a partire dalle ore 15, di Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, Cristina Marchesi, Direttore Generale Ausl di Reggio Emilia e Massimo Fabi, Direttore Generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Nella seconda giornata, in programma a Parma all’Auditorium del Palazzo del Governatore venerdì 19 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, riflettori puntati su “Welfare e partecipazione”. Apriranno la giornata il Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti; Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma, Anna Maria Petrini, Commissario Straordinario Azienda USL di Parma e

Massimo Fabi, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Sempre a palazzo del Governatore, seguirà nel pomeriggio una tavola rotonda con i rappresentanti del mondo politico e istituzionale.

Salute, Welfare, Cultura e Democrazia sono principi che hanno registrato una forte crisi nel periodo dell’emergenza pandemica e che adesso necessitano di essere discussi alla luce di un nuovo approccio e una nuova prospettiva. La fase emergenziale, infatti, ha imposto la necessità di rammendi e riparazioni, ma non viene meno l’esigenza di una nuova “tela” di una ri-tessitura dell’interno sistema delle relazioni in un’ottica eco-sociale. Salute è benessere globale, individuale e collettivo, è fine ultimo di un sistema di welfare coerente ed efficace. Il convegno propone quattro ambiti di riflessione: quello dei paradigmi che debbono cambiare, quello della democrazia necessaria e possibile, anche fornendo esperienze di innovazione, quello dei territori da salvaguardare come la formazione e i sistemi delle autonomie su cui i diversi livelli istituzionali vengono chiamati a prendere posizione.

Le due giornate del convegno saranno trasmesse in diretta streaming a questo link: https://streamingmilano.it/

com.unica, 18 novembre 2021