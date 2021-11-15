“Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare”. Questo il tema portante della VI edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, che verrà presentata questo giovedì, 18 novembre, a partire dalle ore 11.00 presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. La manifestazione unisce alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani la valorizzazione della Dieta Mediterranea, quale modello di alimentazione e stile di vita sano e sostenibile.

La rassegna, che si svolgerà dal 22 al 28 novembre 2021 presso la rete diplomatico-consolare all’estero, si è affermata negli anni come una delle iniziative di punta per promuovere all’estero il meglio della filiera italiana agroalimentare e della tradizione eno-gastronomica, dimostrandosi uno dei pilastri della strategia di internazionalizzazione del made in Italy delineata nel Patto per l’export.

Aprirà i lavori il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, seguito dagli interventi del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, e del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Parteciperà inoltre il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. L’evento sarà moderato dal Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese della Farnesina, Lorenzo Angeloni.

Gli interventi potranno essere seguiti direttamente nella sala dei lavori (Sala Conferenze Internazionali) da fotografi e operatori televisivi e con collegamento audio/video, in salle d’écoute (Sala Aldo Moro), dai giornalisti in presenza. Sarà comunque possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale Youtube della Farnesina.

com.unica, 15 novembre 2021