Roma, arriva a teatro una delle favole più amate e nella sua versione originale. A partire dal 13 novembre

Ci sono storie che fanno ancora sognare, amori impossibili che invece regalano il più bel finale. Accade spesso nelle fiabe, ma per fortuna qualche volta anche la vita reale riesce a sorprenderci. Allora perché non prendere spunto da una delle favole più belle di tutti i tempi? Nella suggestiva cornice della Cappella Orsini di Roma, prende vita “Storia di una bella e una bestia”, performance in prosa scritta e diretta da Alessio Chiodini, aiuto regia Mary Ferrara, liberamente ispirata alla favola originale nata dalla penna di Jeanne – Marie Leprince de Beaumont e prodotta da Produzioni Spettacoli Teatrali. Il debutto nella suggestiva e magica Cappella Orsini Lab, dal 13 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, nella quale lo spettatore si ritroverà a vivere una vera e propria ESPERIENZA TEATRALE grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico.

Ambientata all’interno di un castello senza tempo, si svolgeranno le vicende che vedono protagonisti una Bestia (Alessio Chiodini), Belle (Ilaria Mariotti/Valentina Corti) e un Narratore che riserverà delle sorprese (Federico Campaiola /Fabrizio Scuderi). Un cast di giovanissimi attori, resi noti dalle loro interpretazioni sia teatrali che in fiction di successo, da “Un posto al sole” a “Un Medico in famiglia” e tante altre, per una favola che fa incontrare le solitudini, le diversità e insegna ad amarle, dove l’amore è il perno sul quale far ruotare le vite dei protagonisti. Non ci può essere amore senza tenerezza. Il sacrificio diventa conoscenza di sé e alla fine del viaggio, per quanto breve, sembrerà di aver soggiornato in un castello in grado di operare vere magie. Ma le magie più belle sono quelle che facciamo anche nella vita quotidiana, dagli incontri casuali a quelli sui social, legami che prendono forma e si consolidano fino a trasformarsi in rapporti speciali. Ed ecco che parallelamente allo spettacolo il cast ha deciso di lanciare un contest “Storia di una bella e una bestia. A caccia delle storie romantiche 2.0”.

Con quale dichiarazione siete finalmente capitolati dopo il corteggiamento? Le 5 storie più originali e le dichiarazioni più belle, corredate di 1 foto della coppia di innamorati, potranno essere inviate all’indirizzo di posta stanzedorsini@gmail.com. Quelle ritenute più speciali saranno invitate gratuitamente a teatro durante la programmazione per una promessa d’amore insieme ai protagonisti della fiaba.

com.unica, 9 novembre 2021