Pratola Peligna (L’Aquila) – Dopo il grande riscontro di pubblico, consensi e partecipanti ottenuto il mese di giugno scorso, nella sua versione estiva, torna nella tradizionale collocazione autunnale il PREMIO NAZIONALE PRATOLA, alla sua XII Edizione.

Lo fa con una Edizione Speciale prevista per Sabato prossimo 13 Novembre a partire dalle ore 11.00. Splendido scenario liberty sarà il Teatro Comunale D’Andrea a Pratola Peligna dove, per volontà degli organizzatori Ennio e Pierpaolo Bellucci e dell’Associazione Culturale “Futile Utile”, per la sezione Giornalismo televisivo ad essere insignito del prestigioso riconoscimento sarà ENRICO MENTANA, direttore del Tg LA7.

Il direttore MENTANA, affrontando temi di stretta attualità, converserà con LINA PALMERINI quirinalista del Sole 24 Ore, ALESSANDRO DE ANGELIS, vice direttore dell’Huffington Post e STEFANO PALLOTTA, presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.

“Nell’anno del decennale del Premio – afferma PIERPAOLO BELLUCCI, presidente dell’Associazione Futile Utile, organizzatrice dell’evento – abbiamo voluto realizzare una doppia edizione per lanciare un forte segnale di speranza e di ripresa a tutto il territorio Peligno, dopo il periodo di ridimensionamento delle attività culturali, dovuto alla difficile situazione determinata dalla pandemia. Noi in verità – continua Bellucci -, non ci siamo mai fermati e questo ulteriore sforzo conferma, con le presenza di Protagonisti di assoluto prestigio nazionale e regionale, la nostra caparbietà e il nostro impegno teso alla valorizzazione di Pratola, della vasta area Peligna e di tutto l’Abruzzo”.

Sono previsti gli interventi del Sindaco di Pratola Peligna ANTONELLA DI NINO, sempre attenta e sensibile a questo genere di iniziative, del Presidente della Regione Abruzzo MARCO MARSILIO, del più volte Candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura HAFEZ HAIDAR e di S.E. Mons. MICHELE FUSCO, Vescovo di Sulmona-Valva.

Gli intermezzi musicali saranno affidati al “DUO ALEXIAN“, composto da GENNARO e SANTINO SPINELLI. A coordinare e presentare l’atteso evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali norme anti Covid-19, sarà il noto Giornalista, già Rai, ENNIO BELLUCCI. Il PREMIO NAZIONALE PRATOLA si conferma così come una delle manifestazioni più importanti e significative dell’intero Abruzzo e non solo.

com.unica, 9 novembre 2021