“La Scienza tra speranze e scoperte” prende il via nel capoluogo sardo giovedì 4 novembre

La serata inaugurale vede protagoniste, due scienziate d’eccezione, Ilaria Capua (collegata in live streaming) virologa di fama internazionale, direttrice del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida e inclusa nel 2008 fra le “Revolutionary Minds” dalla rivista americana Seed per il suo ruolo di leadership nella politica della scienza, la senatrice a vita Elena Cattaneo, farmacologa che ha dedicato i suoi studi e le sue ricerche alla malattia di Huntington e alle cellule staminali, che sarà invece presente a Cagliari.

Nell’Aula Magna del Rettorato a partire dalle ore 16 ci saranno due conferenze: Il metodo scientifico: una bussola per affrontare l’ignoto con Elena Cattaneo, che dialoga con la neurobiologa Micaela Morelli, cui seguirà Salute circolare, una rivoluzione necessaria con Ilaria Capua, intervistata da giornalista Paolo Magliocco.

Nel corso della prima giornata negli spazi ritrovati dell’EXMA si svolgeranno laboratori interattivi, presentazioni di libri, e numerose altre attività incentrate sulla chimica, la matematica, la biodiversità, alcune in presenza e altre in streaming.

Tra le attività della prima giornata segnaliamo, un incontro letterario scientifico si svolge nella Sala Terrazza (ore 9:00-10:00 in streaming) e prende spunto da “La geometria del faraone”, libro di Anna Cerasoli che sarà presentato sia in italiano sia in inglese a cura di del fisico Fabrizio Luchi,

Poi per i bambini della scuola primaria, alle 9 un Laboratorio di lettura del fumetto a cura di Giovanni Vargiu e Chiara La Spisa, Scuola dell’infanzia Umberto e Margherita, ispirato al fumetto Goccia racconta “La mascherina” di Laura Bifulco (testi), Mario Cogoni (disegni) e Matteo Putzu (digitalizzazione).

Mentre alle 10:30-11:30 Bottegucce di speranza a cura di Nicoletta Massaiu, Anna Pusceddu, Maria Teresa Simbula, Carmen Sulis – Istituto Comprensivo Santa Caterina, che terranno un laboratorio ispirato al libro “L’elefante sulla luna”, Gosia Herba, Maria Giuliana Saletta e Mikolaj Pa.

Nel Gazebo allestito nel Piazzale dell’Exma (9:00 – 12:30) tutti potranno partecipare a Giocare con la matematica e il probem solving a cura di Maria Grazia Collu, Paola Sitzia, Silvia Ricci. Un’attività ispirata al libro “Giocare con la matematica e il problem solving” di S. Campigotto e P. Dall’Aglio, con un invito a studenti e insegnanti ad avvicinarsi alla risoluzione dei problemi dal lato più giocoso: quello delle gare a squadre.

Le attività si svolgeranno secondo i seguenti orari di apertura: tutti i giorni ore 9.00-13.00 e ore 15.00-19.00 salvo diverse indicazioni in brochure e sul sito https://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/.

Per i laboratori, le animazioni e le visite ai musei l’accesso alle sale è gestito con un sistema di rotazione che consenta la sanificazione degli strumenti e l’aerazione degli ambienti in applicazione delle norme sanitarie previste contro la pandemia in atto.

Il Cagliari Festival Scienza organizzato dell’Associazione Scienza Società Scienza, proseguirà poi dal 5 al 9 novembre e si trasferirà, dal 12 al 27 novembre, a Nuoro, Oristano, Siniscola, Isili – Sarcidano e Iglesias. Per il terzo anno consecutivo, nell’ambito del festival si terrà anche la premiazione del Premio Donna di Scienza.

Il Festival Scienza, ha sempre voluto dare un contributo in termini di divulgazione scientifica e di correttezza nell’informazione e anche quest’anno ci saranno a Cagliari eccellenze di fama internazionale in campo scientifico che daranno lumi sull’importanza che la scienza svolge per rendere la vita dell’intero pianeta meno difficile. Gli ospiti oltre ad illustrare le cause e il diffondersi della pandemia daranno informazioni sui numerosi obiettivi raggiunti nei vari campi scientifici in questi ultimi anni.

