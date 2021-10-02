Dal 2 Ottobre 9 attrazioni a tema per un parco divertimenti da brivido

Brividi protagonisti a Cinecittà World per festeggiare il mese di Halloween, in sicurezza ma con esperienze da paura: dal 2 Ottobre il Parco divertimenti del Cinema di Roma si trasforma con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni e ragnatele. I più famosi film dell’orrore prendono vita con 9 nuove attrazioni a tema!

“E’ un Halloween per tutti quello che presentiamo quest’anno a Cinecittà World” commenta l’Amministratore Delegato, Stefano Cigarini “coinvolgente per i bambini, emozionante per gli appassionati di cinema, pauroso per gli amanti del terrore”.

Apre la giornata l’Halloween Show, per rivivere le emozioni del piccolo e grande schermo attraverso personaggi della Casa di Carta, The Walking Dead, Harley Quinn (The suicide Squad), V per Vendetta, seguita dalla Zombie Walk, per fare quattro passi tra i mostri.

Ritorna arricchita da 3 nuovi set l’amatissima Horror House, percorso al buio tra le scene più terribili della storia del cinema horror. Da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter: gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici e tra alcune statue da paura arrivate direttamente dai carri del Carnevale di Fano.

Nel CineTour, invece, i set originali del cinema si animano di creature viventi: mummie egiziane risorgono dal set di Cleopatra, Zombie dal Cimitero dei Morti viventi e antichi Romani ritornano in vita tra le colonne del Tempio di Erode.

Per i più coraggiosi immancabile un giro sul roller coaster Inferno, la montagna russa infernale ambientata tra i gironi dell’inferno di Dante, in occasione dei 700 anni dalla morte.

Mai fidarsi di un circo apparentemente tranquillo: al circo Fellini, arriva Clownstrofobia, infestata da personaggi come IT o Joker, dove l’ingresso è libero…ma poi gli ospiti riusciranno ad uscirne?

Combattimento con i mostri e avventura garantita nel cinema horror 6D In-cubo, con il film Phobia: nervi saldi perchè… vince chi spara per primo!

Si tinge, infine, di tinte hot la visita nel sottomarino U-571: ribattezzato EROTIKA, vietato ai minori. Il sommergibile è popolato da sensuali marinaie e intriganti vampiri che mettono a dura prova i sensi degli ospiti che vi si avventurano.

Ma Halloween a Cinecittà World è soprattutto un mese di festa per i più piccoli: nel percorso intitolato il Bosco Stregato i bambini incontreranno personaggi come Grimilde, Malefica, la strega di Biancaneve, il cannibale e la scimmia nascosti nella foresta di Indiana Adventure.

Torna finalmente lo show dal vivo in teatro, dopo mesi di chiusura è tempo di ridere con Trucchi da paura, divertente spettacolo che svela i segreti del cinema horror.

Con la riapertura dei luoghi al chiuso riapre anche Giocarena, il più grande playground al coperto d’Italia, dove i bambini possono scatenarsi in 6 piani di puro divertimento, tra scivoli, percorsi avventura e battaglie con i cannoni spara palline.

Menù dedicati, truccabimbi e tante soprese completano l’esperienza da brividi nel parco.

Ottobre non è solo Cinecittà World: continua, infatti, la stagione del nuovo parco a tema sull’antica Roma, Roma World, dove gli ospiti vivono una esperienza da antichi Romani.

Quale migliore occasione delle famose ottobrate romane per godersi una giornata all’aria aperta, tra campi e boschi incontaminati, spettacoli di gladiatori e voli dei rapaci, in compagnia degli animali della fattoria?

Gran finale per entrambi i parchi il 31 ottobre con la la Notte delle Streghe!

Siete pronti per un Halloween da paura?

Ps. E se non avete il green pass, il tampone gratuito ve lo offre … Dracula!

Informazioni pratiche Cinecittà World:

Cinecittà World e Roma World sono a Roma, Via di Castel Romano 200 (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10 minuti dal GRA. I parchi sono collegati a Roma (Metro Eur Palasport) da un servizio giornaliero di bus navetta.

Calendario Apertura: tutti i weekend e festivi dalle 11 alle 18, fino al 9 Gennaio 2022

Prezzi: Ingresso €27, bambino fino a 140cm €22, Pacchetto 2 gg parco + Hotel €49, acquistabili dal sito www.cinecittaworld.it anche con il Bonus Vacanze. Completano l’offerta Pacchetti famiglia e biglietti pomeridiani.

Per acquisto biglietti, navetta, info complete www.cinecittaworld.it

Informazioni pratiche Roma World

Calendario Apertura: tutti i weekend e festivi dalle 11 alle 18 fino al 1 Novembre

Prezzi Roma World: Ingresso €15, Ingresso + Menù Antica Roma €29, Pacchetto Legionario (con pernotto) €49

Per acquisto biglietti, navetta, info complete www.romaworld.com