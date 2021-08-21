ASCOLI PICENO – Dopo la lunga pausa di tutte le attività culturali causata dal Covid 19 è finalmente ripreso il lavoro per la compositrice Ada Gentile. Il primo impegno è stato a fine luglio, nella Giuria del Concorso Internazionale di Composizione Mario Perrucci, organizzato dal Centro Studi dell’Accademia Ducale di Potenza con il patrocinio del Conservatorio Rossini di Pesaro, del CIDIM e della SIMC.

Sempre a fine luglio la Gentile ha terminato la scrittura di un nuovo pezzo per complesso da camera che verrà eseguito in prima assoluta ad Ascoli il 29 ottobre prossimo nell’ambito della 42^ edizione del suo Festival “Nuovi Spazi Musicali”. In questo pezzo, dal titolo “Contaminazioni musicali” (su testi di Stefano Benni ed Ivana Manni) la compositrice Ada Gentile si cimenta in generi musicali a lei inusuali come il rock, il rap, il tango, il valzer, per descrivere alcuni degli strani animali creati da Benni nel suo libro “Stranalandia” (il maialino volante, il topo cagone, il rokkolo, la balenina rosa, il cantango etc.).

A settembre sarà poi impegnata nella Giuria del 21° Concorso Internazionale Pianistico Maria Giubilei di Sansepolcro cui è invitata per il decimo anno consecutivo. A fine settembre sarà nella Giuria del 5° Concorso Internazionale di Composizione “Jorge Peixinho” a Lisbona, dove l’8 ed il 9 ottobre, all’Auditorio Rui de Carvalho, nel concerto finale del Concorso, verrà eseguito il suo brano “Verso l’infinito” dal Gruppo di Musica Contemporanea di Lisbona diretto da Rui Pinheiro.

Nel mese di ottobre, dal 15 al 31, sarà impegnata ad Ascoli Piceno nella direzione del suo Festival “Nuovi Spazi Musicali” che si articolerà in 6 serate-concerti all’Auditorium Emidio Neroni, con la partecipazione di musicisti di altissimo livello e l’atteso ritorno del prestigioso Quartetto di Fiesole accompagnato dal pianista Andrea Rucli. Il 7 Novembre, infine, sarà a Cremona dove il Gruppo Musica Insieme, diretto da Vittorio Parisi eseguirà il suo brano “Un suono lontano”.

com.unica, 21 agosto 2021