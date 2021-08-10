Google, Microsoft, Facebook, Intel e Nvidia scommettono sulle aziende israeliane

A marzo, il gigante tecnologico statunitense Google ha nominato Uri Frank, un ex dirigente di Intel Corp., vicepresidente dell’ingegneria per la progettazione di chip per server e capo del team in Israele, raddoppiando così la realizzazione di chip personalizzati per aumentare le prestazioni dei suoi sistemi. Google svolge attività di ricerca e sviluppo in Israele dal 2005, con team ad Haifa e Tel Aviv che si occupano di machine learning, intelligenza artificiale, elaborazione del linguaggio naturale e sfide di percezione delle macchine. La nomina di Frank, tuttavia, ha segnato la prima incursione di Google Israel nella progettazione e nello sviluppo di chip, per la quale verranno assunti nuovi dipendenti.

Lontano dalle IPO appariscenti, fusioni ed uscite del mondo tecnologico israeliano, una rivoluzione silenziosa sta avvenendo sul campo nel regno non così sexy dei semiconduttori. Giganti multinazionali come Google, Microsoft, Facebook, Intel e Nvidia stanno tutti impostando o ampliando le loro operations di progettazione di chip in Israele, consolidando la posizione del paese come cavallo di battaglia del silicio insieme al suo status di Startup Nation. Il passaggio verso Israele è guidato da uno spostamento verso la digitalizzazione aggravato da una carenza globale di chip che si avverte in tutti i settori, spingendo i produttori di chip e le aziende tecnologiche a iniziare a sviluppare i propri semiconduttori in modo da poter espandere le operazioni. “Israele ha molti vantaggi con molta esperienza ed è in un’ottima posizione in questo senso”, ha affermato Eyal Waldman, il fondatore di Mellanox Technologies, che è stata acquisita dal produttore di chip statunitense Nvidia nel 2019 per $7 miliardi di dollari.

Esistono miliardi di chip, chiamati anche semiconduttori, utilizzati per qualsiasi cosa, dai telefoni e laptop alle automobili e al cloud computing, che li rende il motore dell’industria tecnologica ed i produttori non possono fare molto senza una fornitura costante . “Chip e semiconduttori sono per il mondo digitale ciò che il carburante è per l’industria”, ha affermato David Perlmutter, ex dirigente senior di Intel Corp. che durante i suoi 34 anni di carriera presso il colosso tecnologico statunitense ha contribuito a sviluppare alcuni dei prodotti chiave dell’azienda, compresa l’architettura del processore Intel Pentium e del processore mobile Centrino. “Nella tua macchina ci sono oggi centinaia di chip”, ha detto Perlmutter in un’intervista telefonica. “Le case automobilistiche stanno dicendo che stanno riducendo la produzione a causa della mancanza di fornitura di chip. Dieci anni fa, una carenza di chip non avrebbe colpito così tanto il settore. Tutto oggi ruota intorno alla capacità dei chip”.

Anche prima della pandemia, molte aziende tecnologiche hanno iniziato a progettare e produrre i propri chip, piuttosto che affidare il lavoro a subappaltatori come TSMC, Intel e Samsung. I chip personalizzati possono servire meglio i loro diversi prodotti man mano che la concorrenza cresce e soddisfano anche meglio i complessi requisiti dei calcoli di intelligenza artificiale poiché gestiscono algoritmi di apprendimento automatico ed elaborano immagini.

“La complessità di ciascuno di questi chip è cresciuta in un modo senza precedenti”, ha affermato Perlmutter. “Quando sono entrato in Intel nel 1980, il numero di componenti, chiamati transistor, nel chip del processore più avanzato era di circa 30.000-40.000. Oggi ci sono 50 miliardi di transistor in un chip di processore avanzato”. L’abilità di Israele non sta nella produzione di chip, ma soprattutto nel loro design, ha detto. “Lo sviluppo di R&S di un chip è probabilmente il compito più complicato al mondo. Il livello di complessità è enorme e questi sono progetti di centinaia di persone che usano strumenti informatici per programmarli e computer giganti per fare simulazioni”.

Con i chip, “tocchi il ventre e i nervi più importanti del mondo digitale”, ha aggiunto Perlmutter. Il passaggio al cloud computing e il maggiore utilizzo dell’intelligenza artificiale stanno dando una nuova spinta a questo campo, poiché è necessario progettare e sviluppare nuovi chip per accelerare l’elaborazione di enormi quantità di dati. La formazione degli ingegneri richiede molti anni e, anche dopo aver conseguito la laurea, ci vogliono anni prima che “comprino appieno la complessità” della progettazione dei chip, ha affermato Perlmutter. I giganti della tecnologia capiscono che tutte le loro attività di intelligenza artificiale e cloud si basano su chip. Credono anche che “i migliori talenti li troveranno in Israele”, ha detto Perlmutter. Oltre a Google, molte altre importanti aziende si sono mosse per dare a Israele un ruolo più importante nella loro strategia di progettazione dei chip. Pat Gelsinger, il nuovo CEO di Intel, ha dichiarato durante una visita in Israele quest’anno che il gigante tecnologico statunitense sta espandendo le operazioni locali, creando un nuovo campus da 200 milioni di dollari in Israele per sviluppare i “chip del futuro” e saranno assunti 1.000 nuovi dipendenti a livello locale.

Nvidia, uno dei principali produttori di chip statunitensi, ha dichiarato a marzo che prevede di reclutare 600 ingegneri a livello locale per potenziare le proprie attività in Israele, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale. Microsoft sta aumentando le sue attività di progettazione di chip in Israele e Secondo quanto riferito, anche Amazon sta cercando di creare un centro di ricerca e sviluppo in Israele focalizzato sullo sviluppo di chip. Amazon nel 2015 ha acquistato Annapurna Lab, società israeliana, che ora è l’unità di chip dell’azienda statunitense ed è dietro molti dei suoi progetti di chip personalizzati più avanzati.

“Abbiamo la conoscenza”

Fino al 1974, i chip venivano prodotti solo nella Silicon Valley in California, che ha preso il nome dal materiale utilizzato per realizzare la tecnologia. Quell’anno, Intel ha aperto un centro di ricerca e sviluppo in Israele, proprio quando l’industria ha iniziato a decollare alcuni dei processori Intel più veloci sono stati sviluppati dal suo team di Haifa, che è il più grande centro di ricerca e sviluppo dell’azienda al di fuori degli Stati Uniti.

National Semiconductor, il produttore di chip statunitense, AMD e Motorola hanno tutti seguito l’esempio di Intel nella creazione di strutture di progettazione di chip in Israele, alimentando l’eventuale transizione di Israele in quella che oggi é chiamata “Startup Nation”.

Le aziende tecnologiche stanno espandendo le loro attività in Israele perché sanno “conoscere le complesse capacità che esistono per progettare chip complessi”, ha affermato Perlmutter. Secondo i dati compilati da IVC Research Center, una società di dati che traccia l’industria high-tech locale, ci sono un totale di 37 multinazionali che operano in Israele nel segmento dei semiconduttori nella prima metà del 2021, con un numero simile nel 2020 e 33 nel 2017.

Con l’aumento della domanda di velocità più elevate, maggiore potenza di elaborazione e archiviazione, ci sono enormi sfide tecnologiche che devono essere risolte, ha affermato Waldman, il fondatore di Mellanox. “Abbiamo le conoscenze e le capacità e siamo tra i paesi più avanzati al mondo in questo campo”. Anche altri centri di progettazione di semiconduttori, inclusa l’Europa, che sta iniziando a decollare, sono avanti nella progettazione di chip, ha affermato Perlmutter, ma non a livello di Israele. Cina e India “si stanno avvicinando”, ha detto. “Ma Israele ha ancora il vantaggio”.

“Solo la punta dell’iceberg”

Microsoft impiega oltre 2.000 dipendenti nel suo centro di ricerca e sviluppo a Herzliya e lo sviluppo interno di chip è considerato una parte “strategicamente importante e significativa” delle sue attività, ha affermato Ohad Jassin, che gestisce Azure Edge & Platform presso Microsoft Israel R&D. Anche così, ha detto, molti dei chip che l’azienda statunitense utilizza nei suoi prodotti provengono ancora dai partner dell’azienda, tra cui Intel, ARM e AMD. I chip progettati dal team israeliano di Microsoft vengono utilizzati per l’elaborazione, le appliance edge e i data center cloud, ha affermato Jassin in un’intervista. “C’è esperienza qui in Israele, perché è un veterano del settore, e c’è talento che nasce dalle università”.

Microsoft vede anche le startup israeliane che operano nel campo come possibili obiettivi di investimento e acquisizione, ha affermato. A livello locale, ci sono diverse startup di semiconduttori che sviluppano chip, schede di memoria e processori, e non è raro che le multinazionali acquisiscano aziende locali o lavorino con loro mentre espandono le attività di produzione di chip qui.

“Qui c’è un ecosistema molto interessante, che può interagire con le aziende più grandi”, ha affermato Perlmutter. Investono in queste aziende, a volte le acquistano, e gli ingegneri “si spostano da un luogo all’altro. Fa parte dell’ecosistema tecnologico che è molto importante”. Le società di capitali di rischio e le società stanno spingendo più fondi nel settore dei semiconduttori, che per anni hanno in gran parte chiuso gli occhi, attirati invece dal più facile appeal delle industrie del software e delle app social. Mentre l’importo investito in aziende israeliane impallidisce rispetto a quelli negli Stati Uniti, c’è una chiara linea di tendenza.

La più grande uscita tecnologica della nazione di sempre è stata la vendita del 2017 di Mobileye, un produttore di tecnologie e chip per la guida autonoma, al colosso statunitense Intel per l’enorme cifra di $15,3 miliardi di dollari. Altre acquisizioni degne di nota sono state l’acquisto di Orbotech da parte della società statunitense KLA-Tencor per $3.4 miliardi di dollari nel 2018. Nel 2019, il produttore di chip Nvidia ha acquisito l’israeliana Mellanox Technologies per circa $7 miliardi di dollari. Intel ha anche acquisito Habana Labs per $ 2 miliardi nel 2019.

“Sei, sette anni fa era difficile raccogliere fondi per le tecnologie dei chip. Un sacco di soldi sono andati allo sviluppo del software, perché gli investimenti nello sviluppo dei chip sono un processo più lungo. Ma tutto questo è cambiato con l’avvento dell’intelligenza artificiale e delle comunicazioni veloci dei dati”, ha affermato Perlmutter. Anche così, ha aggiunto, il numero di società e società di venture capital che investono nei semiconduttori è ancora molto inferiore all’investimento complessivo nelle aziende tecnologiche. Nella prima metà del 2021, le startup israeliane di semiconduttori hanno raccolto un totale di $ 588 milioni, in 13 accordi, $ 141 milioni in meno rispetto all’importo raccolto in tutto il 2020 in 24 accordi, secondo i dati compilati da IVC. Le aziende tecnologiche israeliane hanno raccolto ben 11,9 miliardi di dollari nella prima metà del 2021.

“C’è una rinascita del settore e ci sono molti finanziamenti degli investitori che vanno nel campo, anche in Israele. Ciò sta dando una spinta all’economia israeliana e anche all’ecosistema delle startup, poiché porterà a delle exit”, ha affermato Perlmutter. I numeri di IVC mostrano che la prima metà del 2021 ha visto tre aziende di semiconduttori concludere accordi per raccogliere almeno $ 100 milioni. Questo è rispetto a tre di questi affaris in tutto il 2020 e zero nel 2019.

Anche gli importi raccolti per round di finanziamento sono molto più alti, con una media di $45 milioni di dollari raccolti per round nella prima metà dell’anno, rispetto a una media di $30 milioni nel 2020 e una media di $15 milioni per round nel 2019, quando sono stati raccolti 449 milioni di dollari in 29 round di finanziamento. Quello che abbiamo visto fino ad ora, sia in termini di finanziamenti che di uscite, è “solo la punta dell’iceberg”, ha affermato, Perlmutter.

“Nel complesso, in Israele è un ottimo momento per l’ingegneria del silicio hardware”, ha affermato Shlomit Weiss, che all’inizio di questo mese è stata nominata co-direttore generale del gruppo di progettazione di Intel, dove sarà responsabile dell’intero processo di sviluppo e progettazione dei chip del colosso tecnologico statunitense, per computer, laptop e server. Intel è l’investitore più attivo nel panorama nazionale dei semiconduttori, secondo IVC, avendo effettuato 15 investimenti nel periodo compreso tra il 2017 e la prima metà del 2021. Operare in Israele “fa bene alle aziende, perché ci sono ingegneri molto bravi e innovativi” a livello locale, ha affermato in una recente intervista. È anche un bene per Israele in quanto “aiuta l’economia, ed è anche un bene per gli ingegneri, poiché offre loro più opportunità e più concorrenza”.

Ricercati: ingegneri e startup

Ci sono molte sfide da affrontare, tuttavia, le principali sono la carenza di ingegneri e programmatori e un enorme aumento degli stipendi causato dalla competizione tra le multinazionali e le startup locali per i talenti. Lo stipendio medio mensile di un ingegnere informatico a Tel Aviv è di circa 24.000 NIS (7.300 dollari), contro uno stipendio medio di circa 13.000 NIS (4.000 dollari) per il resto dell’economia. Secondo i delle analisi, l’industria tecnologica israeliana ha sofferto di una carenza di circa 13.000 lavoratori qualificati alla fine del 2020. “Le università non stanno sfornando abbastanza ingegneri e c’è bisogno di una mossa strategica dell’industria e del governo per aumentare il numero di ingegneri a breve e lungo termine”, ha affermato Perlmutter.

Un’altra tendenza emergente, che si sta facendo sentire anche nel resto dell’ecosistema tecnologico israeliano, è un calo del numero di startup in fase di creazione, poiché gli aspiranti imprenditori evitano il rischio di creare le proprie imprese a favore dei grossi stipendi offerti dalle multinazionali locali o dalle società unicorn tech di recente costituzione. Nel primo semestre dell’anno non sono state costituite nuove startup nel settore dei semiconduttori, a differenza delle tre nuove dello scorso anno e delle 12 del 2017.

“Questo è un grave pericolo per la crescita del nostro settore”, ha affermato Perlmutter. “L’energia dell’innovazione deve continuare. Un ecosistema senza nuove startup non è salutare”.

com.unica, 9 agosto 2021

Fonte Israele360