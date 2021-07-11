Un incontro di poesia e musica e un invito alla speranza, quella di lasciarci alle spalle la difficoltà e il dolore dovuti a questa pandemia.

Mercoledì 7 luglio, la scrittrice Elena Rossi ha presentato la sua prima raccolta di poesia “24 Ore SGUARDI” presso la Galleria Studio CiCo di Roma.

Il libro della Rossi offre un’attenta visione del mutamento degli spazi, reali e virtuali, delle emozioni, della sospensione del tempo e dei sentimenti durante questa emergenza sanitaria.

Il testo, nella prima sezione, è un tributo agli “angeli silenziosi”, a tutti coloro che con dedizione e dignità hanno lottato e tutt’oggi portano avanti la loro battaglia, per salvare vite.

Non è un caso che ad accompagnare le poesie della scrittrice è una collezione di dipinti che ritraggono angeli realizzati in sanguigna (come i ritratti di Leonardo) e a olio su tela, già esposti a Castel Sant’Angelo. Un’idea nata dall’artista e curatrice Cinzia Coltellessa.

L’evento è stato moderato da Vittorio Lusanna, Direttore di Periodico Italiano Magazine laici.it ; le letture delle attrici Patrizia Schiavo e Gabriela Corini, e l’accompagnamento musicale del contrabbassista Stefano Marzolla.

“La poesia, oggi più che mai è un’arma potente, un “viaggio” dall’anima al mondo, per comunicare emozioni, ma anche per trasmettere forza e tenerci vicini, come abbiamo saputo fare dal primo lockdown ad oggi” ha dichiarato Elena Rossi, già vincitrice del Premio Franco Cuomo International Award (2018) con il suo primo libro “Onda e Altri Racconti”.

“Elena Rossi usa la forza della poesia per offrirci uno sguardo delicato e attento su questi nostri tempi incerti” ha sottolineato Matteo Chiavarone, poeta, scrittore ed editore di ENSEMBLE.

“Vogliamo offrirvi un’occasione di riflessione che credo non possa che giovare a ciascuno di noi. La nostra vita ha bisogno di linfa vitale e la poesia ha un potere immenso, ci aiuta a pensare, riflettere e sognare” ha aggiunto Cinzia Coltellessa.

com.unica, 10 luglio 2021