Presentazione online del libro di Giovanna Pancheri nel quadro degli approfondimenti ai tempi della crisi. A cura di UnitelmaSapienza

Vita, libertà, ricerca della felicità. Quanto i diritti individuati dai Padri Fondatori trovano spazio nell’America di oggi? Cosa lascia Donald Trump in eredità a Joe Biden? Ne abbiamo parlato con Giovanna Pancheri, corrispondente dagli USA dal 2016 per Sky TG24 e la professoressa Donatella Strangio, UnitelmaSapienza.

La Pancheri, negli ultimi anni, ha percorso la nazione americana realizzando interviste di prima mano, da quella al leader del Ku Klux Klan al racconto di un giornalista di Tijuana dei narcotunnel scavati sotto al muro del confine. Testimonianze raccolte nel suo nuovo libro, Rinascita Americana. La nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden, che spaziano dagli esclusivi dialoghi con politici di rilievo fino alle reazioni avvenute sotto emergenza sanitaria.

Un libro in cui Giovanna Pancheri scava a fondo e con estrema lucidità in una società che assiste al diffondersi del movimento suprematista Alt-Right, all’incancrenirsi di sentimenti razzisti, alle reazioni d’orgoglio del movimento Black Lives Matter, a incontri tra famiglie divise dal muro sul confine tra Messico e Stati Uniti, al sorgere del movimento ambientalista che ha trovato in una ragazzina svedese la sua eroina, fino alla definitiva sconfitta di un Presidente che pur di mantenere il potere le ha provate tutte, creando un clima d’odio e sospetto persino sulla risposta della scienza al Coronavirus.

Un libro inchiesta sugli Stati Uniti, “dove è nato il Quarto Potere, dove un tratto di inchiostro è stato in grado di far cadere governi, dove il giornalismo ha regalato al mondo figure leggendarie, e il confine tra fatti e opinioni è diventato sempre più evanescente”.

L’intervista è a cura di Roberto Sciarrone, Responsabile Ufficio Stampa di Unitelma Sapienza.

com.unica, 5 febbraio 2021