In un momento di grande difficoltà per il settore del turismo, Google ha scelto l’Italia per riconfermare il proprio impegno a sostegno della ripresa e presenta nel nostro Paese, primo al mondo per il lancio locale, Hotel Insights. La nuova piattaforma, accessibile qui, offre informazioni e risorse senza costi pensate per aiutare il settore alberghiero a intercettare la domanda turistica potenziale, a cui si aggiunge un programma di formazione che verrà diffuso grazie alla collaborazione con le principali rappresentanze associative del settore per fornire maggiori competenze digitali alle realtà turistiche italiane.

Il progetto è stato presentato lunedì durante un momento di confronto pubblico dedicato a discutere del ruolo che possono avere il digitale, nonché la collaborazione di tutti gli attori (pubblici e privati), nell’affrontare le complicate sfide che la pandemia sta mettendo di fronte al settore, e di come le leve del digitale possano supportare il settore con uno sguardo al futuro, per avere più strumenti e competenze digitali a disposizione quando sarà possibile tornare a viaggiare.

Questo appuntamento ha visto la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), dell’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) e di UNWTO, nonché delle realtà con cui Hotel Insights è stato realizzato, ovvero le principali associazioni del settore alberghiero Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustria.

“Sono certa che l’intuizione di una piattaforma per il sostegno dei nostri alberghi contribuirà alla ripartenza del settore turistico, in una fase di maturazione della nostra offerta nel nome di un turismo più sano e moderno”, ha dichiarato Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo del MiBACT, nel corso del suo intervento. “Poter contare su strumenti digitali davvero innovativi – ha aggiunto – significa anche consolidare il ruolo delle destinazioni turistiche di domani, le smart destination, in cui la tecnologia gioca un ruolo centrale nel migliorare la vita dei turisti ma anche dei residenti, in cui i dati diventano strumento per un utilizzo più attento e responsabile delle risorse. Così il turismo – grazie alla tecnologia digitale – diviene sempre più maturo e sostenibile”.

L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano ha indagato quali siano stati i trend rilevanti per il settore del turismo in Italia nel 2020 e ha identificato che, pur nel contesto di un drammatico calo del 60% rispetto all’anno precedente, si sia evidenziata una crescita del peso del canale di prenotazione diretto, soprattutto in digitale.

Allo stesso modo cresce l’interesse da parte delle strutture per rendere l’esperienza dei propri clienti sempre più digitale e soprattutto si evidenzia la necessità di cogliere in tempo reale esigenze e comportamenti della domanda.

“La pandemia, con i forti cambiamenti che ha prodotto, ha accresciuto la necessità da parte degli operatori del turismo di rimanere costantemente aggiornati sulle esigenze e comportamenti della domanda e dei competitor” ha spiegato Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio. “Per questo risultano estremamente preziosi quegli strumenti che permettono l’accesso alle informazioni e stimolano i gestori delle strutture ricettive e dotarsi di competenze per un utilizzo sempre più costante e strategico dei dati”.

Hotel Insights si propone di andare incontro a queste esigenze, per fornire informazioni e risorse per aiutare il settore a portare avanti il proprio processo di digitalizzazione.

Il nuovo Hotel Insights permetterà infatti alle strutture e agli operatori del settore di ottenere informazioni riguardo alle ricerche effettuate dai potenziali turisti, da quali paesi arrivano e come cambiano le loro ricerche nel tempo. Inoltre, fornirà consigli utili su come sfruttare al meglio queste informazioni, aiutando a sviluppare conoscenza e asset digitali a sostegno delle proprie attività. Insieme a Hotel Insights, verrà reso disponibile un programma di formazione dedicato ai professionisti del settore con l’obiettivo di acquisire e sviluppare nuove competenze digitali, utili per farsi trovare pronti quando il turismo potrà finalmente ripartire.

Il programma comprende i “Google Digital Training”, corsi online che saranno fruibili direttamente dai siti di Confindustria Alberghi, Federalberghi, Federturismo Confindustria per tutti i loro associati, insieme a un intero modulo di corsi dedicato al verticale turismo di Eccellenze in Digitale 2020-2021, un progetto supportato da Google.org e in collaborazione con Unioncamere. L’impegno di Google a sostegno del turismo si inserisce nel più ampio progetto “Italia in Digitale”, il piano presentato lo scorso luglio per accelerare la ripresa economica del Paese e aiutare le aziende grandi e piccole ad acquisire nuove competenze digitali.

“Da italiana sono molto orgogliosa del lancio mondiale del nuovissimo tool di Google di Hotel Insights proprio dall’Italia, scelta anche dallo UNWTO l’anno scorso come primo paese per lanciare la campagna di #RestartTourism globale”, ha sottolineato Alessandra Priante, Direttore del Dipartimento Regionale Europa di UNWTO. “Google e UNWTO – ha ricordato – collaborano in maniera molto stretta e organica su una vasta serie di attività, specialmente la formazione e l’area delle ricerche e dei dati. Dall’inizio della crisi, UNWTO ha indicato nella collaborazione e nel coordinamento a tutti i livelli la chiave per riattivare il settore del turismo e del travel in genere. Affinché questa ripartenza avvenga da uno spazio realmente efficace, duratura e resiliente è infatti assolutamente necessario che ci sia dialogo e condivisione per poter disegnare percorsi strategici informati e consapevoli. Il turismo è un settore meraviglioso che coniuga emozioni e business in maniera unica. Noi allo UNWTO crediamo sia la forza positiva che muove l’economia mondiale”.

Per Giorgio Palmucci, Presidente di Enit, si tratta di “una sinergia digitale che mette a sistema le esperienze e il know how che quotidianamente Enit fornisce al sistema turistico italiano. L’analisi dei dati è il futuro per sviluppare strategie mirate e performanti che non disperdano lavoro, investimenti, produttività e valore”.

Il settore turistico e quello alberghiero in particolare “stanno vivendo l’anno certamente più difficile della loro storia. In questo quadro il digitale può e deve giocare un ruolo fondamentale per intercettare il nuovo mercato che si aprirà a valle di questa crisi”, le parole di Barbara Casillo, Direttore Generale di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. “Una crisi che certamente ha modificato la fisionomia dei viaggiatori con nuove priorità e sensibilità che gli strumenti di Hotel Insights potranno aiutare a capire meglio e prima. Una leva quella digitale sempre di più strategica per il settore alberghiero e che trova nell’iniziativa presentata oggi un supporto reale e concreto per la ripartenza che speriamo possa arrivare il prima possibile”.

Direttore Generale di Federalberghi, Alessandro Nucara ha aggiunto: “apprezziamo e supportiamo questo progetto. Sin da marzo stiamo lavorando, oltre che per far sopravvivere i nostri associati in questa situazione difficile, anche per farli arrivare più forti alla ripresa dei viaggi. Siamo consapevoli che in questo periodo, quando i conti sono completamente in rosso, è difficile pensare alla formazione dei dipendenti, ma è questo che farà più forte il settore una volta passata la tempesta. La conoscenza (intesa sia nel senso di competenza che di mercato) sarà basilare per il futuro”.

Secondo Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria, “se c’è un aspetto drammatico, ma illuminante che la crisi sanitaria ha lasciato nell’immaginario collettivo è che dovremo ripensare il turismo del domani, un turismo nuovo che dovrà saper cogliere le opportunità connesse al digitale. Un passaggio fondamentale per gli operatori in un momento in cui il settore deve reiventarsi per riguadagnare quote di mercato. La piattaforma Hotel Insights che Google ha lanciato oggi ci è sembrata sin dai primi incontri un’occasione per mettere a frutto il patrimonio dei dati avviando un progetto specifico, con l’obiettivo di costruire un’Italia nuova dimostrando di saper governare la trasformazione e non di subirla”.

Fabio Vaccarono, Vice President di Google, ha concluso: “il momento storico che stiamo vivendo pone più che mai l’Italia di fronte al bisogno di crescere economicamente e, affinché questo sia possibile, intraprendere un processo di trasformazione digitale è oggi indispensabile. Il nostro impegno nel supportare il Paese per accelerare la ripresa economica, in linea con quanto annunciato nel nostro piano “Italia in Digitale”, si riconferma ora con un’attenzione particolare al turismo, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia. Siamo felici di presentare Hotel Insights proprio qui in Italia, scelta come primo paese al mondo per il lancio locale dopo il grande lavoro svolto dal team italiano per fornire al settore strumenti, risorse e progetti di formazione digitale specifici, per farsi trovare pronti quando si potrà di nuovo tornare a viaggiare”.

