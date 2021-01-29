Corso gratuito per giovani donne sostenuto dal Soroptimist Club dell’Aquila

L’AQUILA – Gender gap, al via il bando per il corso sulla Leadership femminile rivolto a giovani donne fino 28 anni di età in possesso di laurea specialistica o magistrale e ottima conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate nei Comuni in cui operano i Club Italiani del Soroptimist International.

“Il Club dell’Aquila sostiene il progetto nazionale per offrire questa opportunità anche alle giovani donne del proprio territorio”, afferma la presidente Francesca Pompa specificando che il corso è teso ad integrare le attitudini e le componenti femminili verso prospettive nuove e modi diversi di affrontare e risolvere i problemi.

Il percorso formativo, completamente gratuito e realizzato in collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, prevede un ciclo di lezioni dal titolo “Pari Opportunità, leadership e genere, per una leadership responsabile e inclusiva”. Obiettivo è inquadrare il tema della leadership al femminile all’interno dell’attuale contesto di emergenza sanitaria ed economica. Favorire l’empowerment e la carriera delle giovani donne, incrementare la consapevolezza rispetto alle regole di ingaggio e di sviluppo nell’attuale mercato del lavoro dove proattività e imprenditorialità assumono un’importanza strategica per l’efficacia del proprio progetto di leadership.

La pandemia ha evidenziato tutte le fragilità e ha anche amplificato le disparità di genere esistenti. Partire dall’analizzare che le differenze di genere, alla ricerca dell’Innovazione di valore, vertono su un insieme di caratteristiche, atteggiamenti e approcci che corrispondono esattamente al ruolo delle donne come la creazione, la condivisione, il riuso, la multifunzionalità, la mediazione, la compassione: tutti aspetti che rendono la competizione irrilevante e permettono di “vincere senza competere”. Quando invece siamo abituati a strategie di competizione fondate su logiche e schemi militari dove c’è sempre un nemico da combattere, un campo di battaglia dove operare, chi vince e chi perde.

Trovare finalmente nel pensiero e nell’azione delle donne una modalità per la fuoriuscita da tutte le crisi che da tempo ci travolgono. Si avverte forte il bisogno di un cambiamento nei valori trasmessi dai nostri sistemi economici e finanziari: dalla ricerca alla redditività al benessere, dagli schemi di concorrenza alla solidarietà, dalla disuguaglianze alla trasparenza.

Scadenza bando il 28 febbraio 2021 – Tutte le info su www.soroptimist.it

com.unica, 29 gennaio 2021