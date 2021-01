L’Associazione culturale salentina si accinge a promuovere l’8^ edizione del Premio “Città del Galateo”

L’AQUILA – L’Associazione culturale internazionale VerbumladiArt APS, compie otto anni. Nata nel 2013 per volontà e desiderio della poetessa Regina Resta, allora conduttrice della rubrica Verbumlandia sulla webtv locale Mybox di Michele Mariano, in tutti questi anni ha realizzato una rete di iniziative culturali e di interesse attraverso incontri, convegni, rassegne, reading, spettacoli, presentazioni di autori, performance di artisti, cinema, mostre, concorsi e quant’altro con la connotazione di iniziative di interesse culturale.

La cultura, l’arte e l’informazione sono la scelta sicura e strategica del futuro per un Paese sempre più consapevole della propria storia, della propria identità e della capacità di promuovere creatività e innovazione, coinvolgendo attivamente scuole pubbliche e università, che hanno un ruolo fondamentale per far maturare linguaggi e strumenti utili all’accrescimento culturale. Per questo l’associazione promuove l’arte in tutte le sue forme, dando spazio ad artisti affermati ed al contempo cerca di scoprire nuovi talenti dando loro la possibilità di crescere, confrontandosi e sottoponendosi alla sincera valutazione di esperti di ogni settore, capaci di dare un giudizio e soprattutto un consiglio per migliorare qualitativamente la propria produzione artistica.

VerbumlandiArt (https://www.verbumlandiart.com/) non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere attività artistiche e culturali da divulgare sul territorio nazionale e internazionale e permettere l’accesso e la fruizione della conoscenza a tutti. L’associazione può contare sull’apporto di professionisti che mettono a disposizione il loro sapere e talento, che collaborano alle iniziative e che di volta in volta sono interpellati per la loro conoscenza e preparazione. Presidente dell’Associazione è Regina Resta, Annella Prisco e Goffredo Palmerini vicepresidenti, Marilisa Palazzone, Sergio Camellini, Fiorella Franchini, Carlo Alberto Augieri, Mirjana Dobrilla, Guido Vaglio, Giancarlo Danieli, Antonietta Vaglio gli altri componenti del Consiglio direttivo.

Molteplici le attività e gli eventi realizzati, tra i quali si citano:

PREMIO INTERNAZIONALE “CITTÀ DEL GALATEO” – 7 EDIZIONI – insignito del Riconoscimento della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica

PESARO ARTE – 5 EDIZIONI

PREMIO “LUCA LERARIO” – ROMA, PER LE VITTIME DELLA STRADA

PREMIO “LA VOCE DEI POETI” – 4 EDIZIONI

PREMIO “A NERUDA …CITTÀ DI CAPRI” 2018 – Festival di Arte e Cultura

CITTÀ DI GALLIPOLI 2017 – ARTE E CULTURA

FESTIVAL DELL’ARTE “PRIMAVERA SALENTINA” – COPERTINO, 2 EDIZIONI

LA CATENA DELLA PACE, PER L’AMBIENTE E LA GIUSTIZIA – 3 EDIZIONI

Progetto culturale che ha coinvolto Artisti, Giuristi, Giornalisti, Poeti da tutto il mondo.

FESTIVAL ITALIA – UZBEKISTAN A PESARO – 4 EDIZIONI

MOSTRA DI ARTE SACRA – GALATONE 2018

SPETTACOLI MUSICALI, READING POETICI, CONVEGNI CULTURALI

PRESENTAZIONE DI AUTORI:

Catena Fiorello, Claudia Piccinno, Ester Cecere, Marcello Simoni, Mario Giordano, Simone Venturini, Vito Bruschini, Goffredo Palmerini, Pierfranco Bruni, Amedeo Postiglione, Regina Resta, Borisav Blaoievic, Sergio Camellini, Annella Prisco.

Tutte le manifestazioni sono state di alto profilo artistico culturale, si distaccano da altre iniziative di natura commerciale perché nascono dal desiderio di dare un contributo alla promozione e allo sviluppo della ricerca creativa, volendo essere un momento di riflessione e di confronto tra artisti, critici, addetti ai lavori e pubblico, per essere una vetrina importante sia per gli artisti emergenti (per i quali potrebbe essere un vero trampolino di lancio) sia per quelli affermati.

Significativi sono stati negli anni i temi delle Mostre e dei premi, incentrati sulla Pace, sulla salvaguardia del Creato, sulla Giustizia e il dialogo fra i Popoli. L’evento della “Catena della Pace” ha avuto un grande successo di adesioni e di diffusione mediatica proprio perché la Pace è al centro dell’attenzione come urgenza avvertita da tutti gli uomini, preoccupati sia per la fragilità politica di molti Paesi, ma soprattutto per la recrudescenza di odio e razzismo nei confronti dell’altro. Non di meno le questioni ambientali per le quali sta crescendo la consapevolezza dei rischi per l’umanità intera per il riscaldamento terrestre, per lo scioglimento dei ghiacciai, per i cambiamenti climatici.

Il Premio “LA VOCE DEI POETI” è stato e continua ad essere il veicolo portante di questi valori, proprio perché è un evento itinerante partito da Pesaro, poi Lecce, Caserta, Gallipoli, Galatone, Roma, e all’estero in Serbia (Belgrado, Novi Sad, Požarevac, Kostolac), India, Egitto. Non solo poesia dunque, ma la creazione di sinestesie, sinergia e sintonia tra l’arte, la pittura, la fotografia, il suono e la poesia, tutte espressioni che rappresentano emozioni dell’anima, sentimenti che vicendevolmente si compendiano: parola e immagine insomma. Qui di seguito queste insigni Personalità del mondo culturale italiano e internazionale sono solo alcuni dei nomi cui sono stati tributati riconoscimenti all’eccellenza da VerbumlandiArt.

ALESSANDRO MASI – Segretario Generale Società Dante Alighieri

AMEDEO POSTIGLIONE – Presidente onorario aggiunto Suprema Corte di Cassazione

ALESSANDRO MARCUCCI PINOLI – Collezionista d’Arte e imprenditore alberghiero

ANNA MARIA LOMBARDI – Psicologa e Psicoterapeuta

ANTONIO AURICCHIO – Rettore Università degli Studi di Bari

ARMANDO GINESI – Critico d’arte

CARDINALE FERNANDO FILONI

CARLO ALBERTO AUGIERI – Professore ordinario Università del Salento, Lecce

CARMINE CARLUCCI – Docente

CATENA FIORELLO – Scrittrice

CESARE VERNALEONE – Giornalista

COSIMO LORE’ – Docente Università di Siena, Criminologo forense

COSIMO MARULLI – Giornalista Gazzetta del Mezzogiorno

DIMITRIS ARGIROPOULOS – Docente Università degli Studi di Bologna

DORIANA MARTINI –Avvocato penalista, Milano

DRAGO KRALIEVIC – Ex Ambasciatore Croazia

EDOARDO WINSPEARE – Regista

ELIA FIORILLO – Giornalista e scrittore

FEDERICO GENTILINI – Avvocato, curatore Premio EDUCALS

FRANCESCO LENOCI – Docente Università Cattolica di Milano

FRANCESCO SIDOTI – Docente universitario, Criminologo

FRANCO ROBERTI – Parlamentare Europeo

GEORGE ONSY- Docente Università del Cairo (Egitto), Poeta

GIAN MARIA PICCINELLI – Rettore Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

GIANNI MARITATI – Giornalista Rai

GIOVANNI CORDINI – Professore ordinario Università di Pavia

GIULIO TARRO – Virologo

GIUSEPPE TRIESTE – Presidente FIABA Onlus

GOFFREDO PALMERINI – Giornalista e scrittore

ROSA NICOLETTA TOMASONE – Presidente Associazione culturale Luigi Einaudi

GRAZIANO PERRIA – Vice Questore Treviso

HAFEZ HAIDAR – Scrittore e poeta, docente Università di Pavia

MARCELLO VITALE – Presidente onorario aggiunto Suprema Corte di Cassazione, poeta

MARIA DE GIOVANNI – Sunrise Onlus, giornalista

MARIA ROSARIA PUGLIESE- Psicologa e scrittrice

MARIAPIA ROSSIGNAUD – Dirigente scolastico

MARIAROSARIA RICCIO – Scrittrice

MARIO GIORDANO – Direttore TG4

MASSIMO ENRICO MILONE – Direttore Rai Vaticano

OTABEK AKBAROV – Ambasciatore dell’Uzbekistan a Roma

PAOLO LEVI – Critico d’arte

PAOLO PAGLIARO – Editore Telerama

PIERFRANCO BRUNI – Poeta e scrittore

PINO SCACCIA – Giornalista Rai e scrittore

CORRADO CALABRO’ – Giurista e poeta, già Presidente Autorità Garanzia Comunicazioni

GIORGIO TABANELLI – Docente universitario e critico letterario

RAFFAELE MESSINA – Docente e scrittore

RANDALL PAUL – Regista e Produttore cinematografico

ROBERTO CELADA BALLANTI – Docente e scrittore

SALVATORE MARIA MATTIA GIRALDI – Presidente Federiciana Università Popolare

SEBASTIANO LEO – Consigliere Regione Puglia

SERAFINO LIBERATI – Generale C.A. Carabinieri

SERGIO CAMELLINI – Psicologo e poeta

TIZIANA GRASSI – Giornalista e scrittrice

VINCENZO ZARA – Rettore Università del Salento

ZLATOMIR JAVANOVIC – Poeta ed editore in Serbia

VerbumlandiArt, inoltre, dal 2020 pubblica la Rivista on line VERBUM PRESS (https://www.verbumpress.it/), magazine culturale bimestrale con direttore editoriale Regina Resta, direttore responsabile Roberto Sciarrone, vicedirettori Fiorella Franchini e Domenica Puleio. Nei prossimi giorni uscirà il numero 5 della rivista, Gennaio-Febbraio 2021. L’associazione si accinge infine a bandire l’8^ Edizione del Premio Letterario internazionale “Città del Galateo”, dedicato all’umanista salentino Antonio de Ferrariis, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma in data ancora da stabilire a causa della pandemia. L’edizione precedente si è tenuta sempre a Roma presso la Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze, sede centrale della Società Dante Alighieri.

Goffredo Palmerini, com.unica 17 gennaio 2021