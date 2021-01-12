“Vaccinazioni: la success story di Israele” è il tema del webinar in lingua italiana con Nadav Davidovich, direttore del dipartimento di Salute Pubblica della Ben Gurion University del Negev, in programma il prossimo 20 gennaio, alle 19.00, sulla piattaforma zoom.

L’evento – rilanciato oggi dal Comites di Tel Aviv – è organizzato dalla Associazione degli Amici della Ben Gurion University in Italia e Ticino con il patrocinio della Comunità Ebraica di Milano e della Fondazione Goren-Monti-Ferrari di Lugano.

Il Professor Nadav Davidovich è Direttore del dipartimento di Salute Pubblica presso la Ben Gurion University del Negev. Epidemiologo e specialista di salute pubblica, i suoi principali campi di ricerca includono il sistema sanitario di Israele, la politica sanitaria, la salute pubblica, la promozione delle buone pratiche, e la salute globale.

Per partecipare all’incontro occorre iscriversi qui; dopo l’iscrizione, verrà inviata un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar.

com.unica, 12 gennaio 2021