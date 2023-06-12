“Sport and International Relations between Fragmentation and Contestation” è il tema del prossimo incontro online organizzato il 20 giugno dall’Istituto Affari Internazionali. L’evento vuole rappresentare un’occasione di discussione sul rapporto tra sport e relazioni internazionali in un mondo sempre più frammentato. Al tema è dedicato l’ultimo fascicolo (giugno 2023) di The International Spectator, la rivista in lingua inglese dello IAI, comprensivo di uno special core dedicato a “Olympic Diplomacy as Contestation: The Legacy of the Beijing Olympics”, che verrà presentato nel corso del webinar che si terrà in lingua inglese a partire dalle 17.30.

Ad introdurre i lavori sarà Leo Goretti, direttore di The International Spectator, che modererà gli interventi su “La diplomazia olimpica come contestazione: ripensare l’olimpismo e l’ordine liberale mondiale” a cura di Emidio Diodato, docente di Scienze Politiche all’Università per Stranieri di Perugia; “L’eredità delle Olimpiadi di Pechino” a cura di Veronica Strina, Phd in Diplomazia e cooperazione internazionale nello stesso ateneo; “Un gioco contestato: il calcio tra dinamiche di potere locali, regionali, geopolitica e intrecci globali” di Jan Busse, Senior Research Fellow in Global Politics and Conflict Studies all’Istituto di Scienze Politiche dell’Università della Bundeswehr di Monaco e Renè Wildangel, autore indipendente e docente aggiunto al Black Sea and Eastern Mediterranean Program dell’Università internazionale di Thessaloniki; chiude Francesco Belcastro, docente all’University of Derby sul tema “ISOs and the International System”.

A chiudere l’evento le riflessioni di Nicola Sbetti, dell’Italian Society of the History of Sport (SISS) dell’Università di Bologna.

com.unica, 12 giugno 2023