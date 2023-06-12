La mostra di Paolo Bruni, in arte Pau. La voce dei Negrita, band storica del panorama musicale italiano, dall’inizio del 2020 si affaccia anche alle arti visive.

“ […] E così, con un segno incisivo, potente, espressivo e quanto mai personale, ha dato volti visionari ad una sorta di pantheon personale di colleghi eccellenti o comunque star del mondo musicale. Ne viene fuori una specie di megaconcerto ideale, fatto non di suoni ma di segni e colori. Fra i tanti, John Lennon, Bob Dylan (oltre tutto anche ottimo pittore), Keith Richards, Mina, Franco Califano e potremmo continuare a lungo, senza dimenticare un attore ormai mitico come Jim Belushi” Da “Volti elettrici” di Gabriele Simongini.

Questi volti saranno tra i protagonisti di “ICONS. Pau e il suo Kaos creativo di scorta” , la personale di Pau.

Iconici anche i Minimal Mouse, tra le ultime produzioni dell’artista, e la figura simbolica forse più popolare di Pau, la Santa Suerte.

Catalogo in galleria con testo di Gabriele Simongini.

* Nell’immagine in alto “Il Califfo” – 2023. Tecnica mista su tela – cm 60×60

Breve biografia dell’artista

Paolo Bruni, alias Pau, voce dei Negrita, band storica del panorama musicale italiano. Con un diploma artistico e studi di architettura alle spalle, dall’inizio del 2020 la sua creatività si riaffaccia anche sulle arti visive: con una continua sperimentazione, crea una collezione d’arte che incontra rapidamente il favore del pubblico e si presenta con una prima mostra personale nel Giugno 2021 presso Palazzo Fodri a Cremona. Il percorso artistico prosegue con la seconda mostra all’interno del Lucca Comics 2021 e tramite la collaborazione con la maison d’alta moda Carlo Pignatelli, che crea due capsule collections ispirate ai disegni di Pau. Nel Dicembre 2021 espone la sua personale alla Pop House Gallery di Udine. Nel Maggio 2022 ha luogo la sua prima mostra oltre confine presso la Lucchetti Art Gallery di Lugano (CH): una bi-personale con l’amico e disegnatore di caratura internazionale Simone Bianchi (Marvel, DC Comics). Torna quindi ad Udine partecipando con le sue opere a “Banksy & friends”, mostra dedicata alla street art contemporanea, per poi approdare a Palazzo Albergati di Bologna per l’esposizione “Jago-Banksy-TvBoy e altre storie controcorrente”, visitabile fino al 28 maggio. Il 28 Aprile 2023 Pau inaugura la personale “ICONS. Pau Pau e il suo Kaos creativo di scorta” alla galleria OFF Gallery di Napoli, portando le sue opere più recenti nell’amata capitale partenopea.

