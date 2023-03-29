Annunciati gli insigniti per Giornalismo, Pace e Solidarietà, Impegno civile, Economia, Musica, Sport

L’AQUILA – Un lotto di premiati di livello assoluto, nazionali e internazionali, con al centro i temi della pace, della solidarietà, del giornalismo, dell’impegno civile, dell’economia, della musica e dello sport. È quanto sta preparando l’Associazione culturale Futile Utile di Ennio e Pierpaolo Bellucci che, oramai da dodici anni, organizza una delle manifestazioni più importanti e significative dell’intero Abruzzo e oltre: il PREMIO NAZIONALE PRATOLA arrivato alla sua XIV edizione.

Dopo le prestigiose e autorevoli presenze avute, nei vari campi, nelle passate edizioni (Zavoli, Letta, De Bortoli, Beha, Guastella, Figorilli, Fontana, Sorgi, Mentana, Stella, Padellaro, Ovadia, Guanciale, Gravina, Siravo, Haidar, Sacchi, Di Biagio, Cirilli, Spinelli, Cavuti, Pasotti, Palmerini, De Angelis, solo per ricordarne alcuni) questo nuovo atteso appuntamento, previsto per il mese di Maggio prossimo, si annuncia quanto mai intrigante e di sicuro interesse per il valore dei “personaggi” che saranno insigniti dell’ambito riconoscimento, un “parterre” di grandi protagonisti, vere eccellenze nei rispettivi campi di attività.

Per quanto attiene la sezione Giornalismo Televisivo e di carta stampata, ad essere premiati saranno: Aldo CAZZULLO (giornalista e scrittore), Francesco GIORGINO (Giornalista Rai e docente universitario), Stefania BATTISTINI (inviata Tg1 Rai), Maria Antonietta SPADORCIA (Vice Direttore Tg2 Rai). Per lo Sport, la campionessa di atletica Gaia SABBATINI, il campione olimpico di bob a 2 Antonio TARTAGLIA, mentre per il tennis il premio andrà a Lorenzo MUSETTI.

La sezione dedicata all’ impegno civile avrà come protagonista il Gen. di Corpo d’Armata con Incarichi Speciali Francesco Paolo FIGLIUOLO. Per l’Economia e il lavoro il riconoscimento sarà per la dirigente Consob Serenella PIZZOFERRATO. Per la Musica, con un tocco di internazionalità, ad essere premiato sarà lo spagnolo Paco SUAREZ (Compositore e Direttore d’orchestra).

Una sottolineatura a parte merita la sezione Pace e Solidarietà, con l’attribuzione del riconoscimento all’Associazione Mama Sofia ed alla sua instancabile presidente Zakia SEDDIKI, vedova dell’Ambasciatore Luca ATTANASIO, barbaramente ucciso due anni fa in Congo mentre era in missione per conto dello Stato italiano. E Mons. Michele FUSCO, Vescovo di Sulmona-Valva, per il suo modo di stare in mezzo alla gente, dalla parte degli ultimi, degli esclusi e dei più bisognosi. Non mancheranno alcune “performance” musicali con il Soprano Chiara TARQUINI e la LITTE SWING BAND.

com.unica, 29 marzo 2023

