La cerimonia di Premiazione si svolgerà a Roma il 22 marzo alle ore 17 presso la Biblioteca Vallicelliana

ROMA – L’Ambasciatore Stefano Baldi e gli Storici-Critici d’Arte Umberto Maria Milizia e Duccio Trombadori sono gli insigniti per l’anno 2022 del prestigioso Premio Biennale Internazionale “ARTECOM-onlus per la Cultura”, giunto alla sua IX edizione. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 22 marzo prossimo, alle ore 17, presso il Salone Borromini della splendida Biblioteca Vallicelliana, in Roma (Piazza della Chiesa Nuova, 18). Ne danno notizia il Presidente dell’Accademia in Europa di Studi Superiori “ARTECOM”, prof. Nicolò Giuseppe Brancato, e la Direttrice della Biblioteca Vallicelliana, dr. Paola Paesano.

Il Premio, a carattere esclusivamente onorario, con cadenza biennale, viene conferito a Personalità del mondo della Cultura e dell’Arte che abbiano arricchito, valorizzato e tutelato il patrimonio culturale. L’attribuzione del Premio 2022 – IX edizione alle tre insigni Personalità, secondo la deliberazione del Comitato promotore presieduto da Nicolò Giuseppe Brancato e composto da Amb. Dr. Gaetano Cortese, Prefetto.Dr. Francesco Camerino, Prof. Eugenia Serafini, Dr. Valeria Brancato, Ing. Emiliano Ciotoli, trova ragione nelle seguenti motivazioni:

STEFANO BALDI

Per l’intensa attività di storicizzazione e diffusione dell’attività bibliografica svolta dai Diplomatici attraverso le loro pubblicazioni, nonché per l’opera di conservazione della memoria degli ambasciatori italiani attraverso la raccolta e la pubblicazione delle loro foto dal 1861 al 1961.

UMBERTO MARIA MILIZIA

Ha magistralmente ricostruito la struttura della leggenda del Ciclo di Giotto ad Assisi, ed ha dedicato il volume Breve Storia della Lettura dell’Opera d’Arte al variare del gusto nelle varie epoche, ha contribuito a ricordare e mantenere viva la memoria di diversi aspetti dell’arte medievale e rinascimentale.

DUCCIO TROMBADORI

Figlio d’arte e artista egli stesso, docente di Estetica a “La Sapienza” (Facoltà di Architettura) ha trattato con metodo e rigore lo studio e l’approfondimento dell’arte della prima metà del XX secolo, ivi compresa la produzione fotografica del padre Antonello, un prezioso archivio di immagini del mondo politico e culturale sottratte all’oblio.

La cerimonia di consegna del Premio, dopo il saluto dell’ospite, la Direttrice della Biblioteca Paola Paesano, e l’introduzione del Presidente di Artecom Onlus, Nicolò Giuseppe Brancato, prevede gli interventi dell’Ambasciatore dr. Gaetano Cortese e della Prof. Eugenia Serafini, già docente dell’Università della Calabria.

ARTECOM, Accademia in Europa di Studi Superiori, si conferma una delle più longeve e importanti istituzioni culturali di livello internazionale operanti in Italia. E’ sorta nel 1973 con il sottotitolo “Comitato per la tutela dei valori artistici contemporanei”, con lo scopo di favorire le attività creative, ottenendo l’adesione di personalità insigni, quali Pietro Annigoni, Remo Brindisi, Piero d’Orazio, Renzo Margonari. E’ stata rifondata nel 1993 estendendo il suo campo d’azione al settore umanistico ed alla cultura in senso lato, con la motivazione e la convinzione che ogni singola disciplina è una delle facce del molteplice patrimonio culturale dell’umanità.

Nel 2001 una ulteriore rifondazione come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). ARTECOM-onlus ha per scopo la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico e scientifico, nonché dei beni naturalistici ed ambientali. A queste attività statutarie si affianca l’organizzazione di ricerca, esposizioni, letture, performances, ecc. e la promozione del prestigioso Premio internazionale ARTECOM-onlus per la Cultura, del quale sono stati insigniti illustri protagonisti della Cultura Italiana nel mondo. Suo organo di informazione è stato, prima, il mensile “ARTE” ed attualmente il semestrale “FOLIVM”, miscellanea di scienze umane, giunto al 28° anno – Direttore responsabile Eugenia Serafini -, dedicato alternativamente alle Antiquitates (dalle origini al 1492) ed ai Periodi moderno e contemporaneo (dal 1493 ad oggi).

ALBO D’ORO – PREMIO INTERNAZIONALE ARTECOM ONLUS

2006

PROF. MARIA ADRIANA GAI

2008

PROF. MARIO VERDONE

2010

PROF. GIORGIO DI GENOVA

PROF. ROMANO FORLEO

2012

PROF. SILVIU SANIE

PROF. ELIO PAGLIARANI

2014

PROF. CESARE PITTO

ACCADEMIA D’ARTE DRAMMATICA “PIETRO SCHAROFF”

2016

PROF. CARLO FRANZA

PROF. ANTONIO LANZA

DR. CARMINE SINISCALCO

2018

GIORNALISTA PINO APRILE

PROF. LORENZO CANOVA

AMBASCIATORE GAETANO CORTESE

PROF. GUALTIERO HARRISON

PROF. MARISA SETTEMBRINI

2020

SCRITTRICE DACIA MARAINI

PROF. JOSÉ D’ENCARNAÇÃO

PROF. CINZIA VISMARA

PROF. LIVIO ZERBINI

com.unica, 15 marzo 2023