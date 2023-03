Costruire democrazia nel nostro tempo, contrastare discriminazioni, persecuzioni e discorsi d’odio. Giovedì 9 marzo, ore 16

In occasione della Giornata europea dei Giusti, la Fondazione Gariwo organizza a Roma la conferenza Costruire democrazia nel nostro tempo, contrastare discriminazioni, persecuzioni e discorsi d’odio nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. I relatori ragioneranno sulle sfide contemporanee della democrazia in Italia e nel mondo, a partire dall’esempio dei Giusti universali. Durante i lavori sono previsti i saluti del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e, tra gli altri, i video messaggi del Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni e di Dmytro Lubinets, Commissario per i Diritti umani del Parlamento ucraino.

Saluti:

Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Tsovinar Hambardzumyan, Ambasciatrice della Repubblica d’Armenia in Italia

Introduce:

Francesco Verducci, Senatore della Repubblica

Modera:

Martina Landi, Responsabile coordinamento Fondazione Gariwo

Interventi:

Gabriele Nissim, Presidente della Fondazione Gariwo

Anna Foa, Storica

Lucio Romano, Senatore della Repubblica XVII Legislatura

Milena Santerini, Ordinaria di pedagogia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Videomessaggi:

Jozef Wancer, Fondazione Auschwitz

Paolo Gentiloni, Commissario all’economia Commissione Europea

Dmytro Lubinets, Commissario per i Diritti umani del Parlamento ucraino

L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. I giornalisti e gli ospiti devono accreditarsi scrivendo a segreteria@gariwo.net

LA GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI. La Giornata europea dei Giusti, che viene celebrata ogni anno il 6 marzo, è stata istituita nel 2012, quando il Parlamento europeo ha accolto l’appello di Gariwo. Dal 7 dicembre 2017 la Giornata dei Giusti è solennità civile in Italia.

LA FONDAZIONE GARIWO. Fondata nel 1999 da Gabriele Nissim, Pietro Kuciukian, Ulianova Radice e Anna Maria Samuelli, Gariwo si occupa della divulgazione delle storie dei Giusti e della memoria del bene attraverso percorsi didattici, iniziative editoriali e incontri pubblici. Nel 2003 è stato inaugurato il primo Giardino dei Giusti di tutto il mondo sul Monte Stella di Milano, gestito da Gariwo assieme al Comune. Oggi i Giardini dei Giusti sono oltre 200 in tutto il mondo.

com.unica, 6 marzo 2023