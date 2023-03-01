Domani, 2 marzo, alle 16:00 si svolgerà, presso la Casa delle Letterature dell’Istituzione Biblioteche di Roma, un evento di presentazione delle iniziative per il Centenario della nascita di Italo Calvino. L’iniziativa è a cura del Laboratorio Calvino (Sapienza Università di Roma, Università degli studi di Milano e di Milano Bicocca, University of Oxford) diretto da Laura Di Nicola con Mario Barenghi, Bruno Falcetto, Martin McLaughlin, in collaborazione con il Comitato Promotore per le Celebrazioni del Centenario, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma Capitale, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

All’evento parteciperanno Miguel Gotor (Assessore alla Cultura del Comune di Roma), Tommaso Giordano (MAECI, DGDP, Ufficio III), Stefano Campagnolo (Direttore Biblioteca Nazionale Centrale di Roma), Marta Inversini (Direttrice Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori) e Laura Di Nicola (Direttrice del Laboratorio Calvino – Sapienza Università di Roma).

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985), la Farnesina organizza attraverso le sedi diplomatico-consolari e la rete degli Istituti Italiani di Cultura una serie di iniziative per celebrare l’opera e il pensiero dello scrittore, uno degli autori italiani più letti e studiati nel mondo.

La programmazione ideata dalla Farnesina include iniziative di vario formato: mostre, spettacoli teatrali, incontri di approfondimento sul pensiero dell’autore. In particolare, la programmazione predisposta dall’Ufficio III della Direzione Generale per la Diplomazia pubblica e culturale include la mostra “Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino”, organizzata da Bologna Children’s Book Fair/BolognaFiere, Regione Emilia-Romagna e a cura della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione è un’opportunità di confronto con i testi di Calvino e con il mondo delle fiabe, immaginate come lettura condivisa tra adulti e bambini.

Altri importanti appuntamenti saranno l’esposizione “Calvino immaginario”, un progetto a cura di COMICON, volto a presentare fumetti e illustrazioni originali, classici della storia del fumetto; la mostra “Calvino qui e altrove”, realizzata da Fondazione Mondadori e Laboratorio Calvino, che offre un itinerario visivo delle copertine dei libri più celebri di Calvino per ricostruire il viaggio delle sue opere nel mondo, “qui e altrove”.

Spazio anche a incontri e lezioni con studiose e studiosi di Calvino in collaborazione con il Laboratorio Calvino, una struttura di ricerca dedicata agli studi calviniani in seno al Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università La Sapienza e in coordinamento con le Università di Milano, Milano Bicocca e Oxford. Per l’anniversario calviniano, il Laboratorio ha in programma un grande convegno a Roma nell’ottobre del ’23 (19-21 ottobre) nonché una serie di iniziative in collaborazione con il Maeci e università in varie sedi estere.

Infine, è previsto anche l’allestimento di spettacoli teatrali, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e il laboratorio teatrale Atelier Sì di Bologna. La programmazione della Farnesina dedicata al Centenario Calvino ha già visto l’adesione di oltre 30 sedi all’estero, confermando l’interesse internazionale nei confronti di uno degli autori italiani più amati anche per il suo carattere cosmopolita.

