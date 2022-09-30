Avvocato amministrativista con studio a Firenze e docente a contratto numerosi atenei italiani, è responsabile dei rapporti europei della Fondazione Luigi Einaudi

47 organizzazioni liberali, provenienti da tutta Europa, si sono riunite oggi a Bruxelles per eleggere i loro nuovi rappresentanti. Marco Mariani, responsabile dei rapporti europei della Fondazione Luigi Einaudi, è stato eletto vicepresidente nel nuovo Board dell’European Liberal Forum.

“La mia elezione quale vicepresidente del Board dell’European Liberal Forum rappresenta un mattone nella costruzione della Casa di tutti i Liberali italiani, sotto gli auspici parlamentari europei di ALDE e Renew Europe” è stato il primo commento di Marco Mariani. Avvocato amministrativista con studio a Firenze, è professore a contratto nelle università di Milano Statale, Venezia Ca’ Foscari, Venezia IUAV, Brescia, Bolzano, Camerino, Modena e Reggio Emilia; è autore di numerose pubblicazioni in materia di Diritto dei servizi pubblici, Diritto degli enti locali, Diritto amministrativo, Diritto dei contratti pubblici, Diritto urbanistico, Diritto fallimentare, Diritto dei consumatori, Diritto commerciale.

Questi i membri eletti nel nuovo Board della ELF: Hilde Vautmans (belga, membro del Parlamento Europeo – Presidente); Jan-Christoph Oetjen (tedesco, membro del Parlamento Europeo – 1 VP); Marco Mariani (italiano, direttore affari europei FLE, 2VP); Mats Löfström (finlandese, membro del Parlamento finlandese – Tesoriere); Milosz Hodun (polacco, responsabile di Projekt Polska); Šarka Shoup (ceca, direttore Esecutivo presso l’Institute for Politics and Society); Antoaneta Asenova-Bihlmayer (bulgara); Katalin Cseh (unghesere, membro del Parlamento europeo); Catharina Rinzema (olandese, membro del Parlamento europeo).

L’European Liberal Forum (ELF) è la fondazione politica ufficiale del Partito Liberale Europeo ALDE, che nel Parlamento europeo aderisce al gruppo di Renew Europe. Con all’interno 47 diverse organizzazioni, lavora in tutta Europa per portare nuove idee nel dibattito politico, per fornire nuove piattaforme di discussione, e per dar più voce ai cittadini. ELF è stata fondata nel 2007 con l’obiettivo di rafforzate il movimento democratico e liberale in Europa. Il suo lavoro è ispirato da ideali liberali, e dal credo per il principio di libertà. Sostiene un’Europa orientata al futuro, in grado di offrire maggiori opportunità per ogni cittadino.

com.unica, 30 settembre 2022

*Nella foto in alto i membri eletti nel nuovo Board della ELF. Marco Mariani è il primo da destra.