L’evento si svolgerà il 4 ottobre 2022 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi Milano Bicocca e in streaming

Ai nastri di partenza la super maratona nella quale gli Atenei italiani incontrano le aziende. Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno torna la seconda edizione del Ma-Te, la prima ed originale maratona digitale ideata con lo scopo di creare un ponte tra gli studenti universitari italiani e il mercato professionale. L’atteso evento, che si pone al centro di una vera e propria rivoluzione per i professionisti del futuro, si svolgerà in presenza il 4 ottobre presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Milano Bicocca dalle ore 9,00 alle ore 19,00 , ma sarà disponibile ovviamente anche in streaming digitale per tutti gli Atenei italiani con accesso gratuito tramite il sito www.matemarathon.com.

Impressionanti i numeri della prima edizione: 105 business inspirator intervistati, 20.432 utenti che hanno visto la diretta, 3.000 curricula raccolti e inviati alle aziende partecipanti e ben 30 Atenei coinvolti. Ancora più prestigiosa la kermesse firmata 2022 con ben 60 speaker, 50 Atenei coinvolti, un live presso la Bicocca e in streaming verso gli atenei.

Una maratona da record in grado di offrire una panoramica sul mondo del lavoro, con una interazione tra i giovani e i recruiter di grandi realtà pronti ad offrire la loro visione, competenza, consulenza, in un mercato del lavoro in continua evoluzione e sempre più a “portata di click”. La possibilità di distinguersi, quella di modellare un curriculum efficace, le strategie vincenti da adottare per evidenziare il proprio talento: sono solo alcuni dei consigli preziosi che sarà possibile “conquistare” nella seconda edizione del Ma-Te, una kermesse di alto spessore promossa da SAP Italia e Bnl Bnp Paribas, e in collaborazione con la Società Italiana Marketing, Criet, Deloitte e Clarex che fanno team per consolidare il rapporto tra il mondo delle aziende (big company, aziende di prestigio italiane e multinazionali) negli ambiti Marketing, Tecnologia e delle Risorse Umane, con la comunità studentesca. Questa giornata speciale rappresenta un tassello della propria crescita nel puzzle della vita: la consapevolezza di aver vissuto una iniziativa esperienziale in grado di aprire una finestra nell’apprendimento di nozioni utili, rapide, intuitive per trasformarsi nei protagonisti della propria futura attività lavorativa.

Presenti anche delle illustri guest star: Alyssa Carson, la prima donna della NASA e la prima ad andare su Marte che parlerà di un nuovo futuro molto simile alla fantasia, Paola Maugeri, la scrittrice, podcaster e DJ della sostenibilità in Italia parlerà della sua vita ad impatto zero., Germano Lanzoni, il protagonista de “Il Milanese imbruttito”, pronto ad accompagnare gli studenti in un percorso di formazione umoristica destinata all’empowerment delle persone.

“Supportiamo questa iniziativa dalla sua prima edizione- ha commentato Carla Masperi Amministratore Delegato di Sap Italia – crediamo infatti che il mondo di oggi richieda nuovi modi di imparare ed è nel DNA di Sap offrire ai giovani gli strumenti migliori per connetterli con il mondo del lavoro. Aziende come la nostra hanno una grande responsabilità nei confronti delle generazioni future per aiutarle a imparare, ricercare, innovare per un mondo più intelligente e sostenibile”.

“Il sostegno a Ma-Te, dedicato ai giovani e al loro futuro, conferma il nostro costante dialogo e scambio con le Università, per aiutare gli studenti – ha dichiarato Marco Tarantola, Direttore Generale Bnl Bnp Paribas – ad orientarsi nel moderno mondo del lavoro e, a comprendere le nuove tendenze del settore bancario, uno dei grandi protagonisti del cambiamento all’insegna dell’innovazione e di una radicale evoluzione delle professioni in campo finanziario. La tecnologia, l’analisi dei dati, l’intelligenza artificiale sono solo alcuni degli ambiti su cui le banche stanno puntando e per i quali sono richiesti studio, preparazione e formazione di alta specializzazione. Da sempre siamo impegnati con i migliori atenei italiani per portare la nostra esperienza e visione di futuro negli incontri con i giovani, per confrontarci con le loro domande, curiosità ed aspettative. È quello che faremo anche durante Ma-Te sicuri che, come ogni volta, sarà un’occasione di reciproca scoperta e arricchimento”.

“Noi abbiamo a cuore il futuro dei giovani che si affacciano al mondo professionale, ha dichiarato Angelo Di Gregorio, direttore CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio dell’Università di Milano – Bicocca e Presidente della Società Italiana Marketing. Vogliamo mettere a disposizione le nostre testimonianze in occasione di questa importante iniziativa, che sarà trasmessa in diretta dall’Università di Milano – Bicocca”.

Sebastiano Catte, com.unica 30 settembre 2022