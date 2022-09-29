Samantha Cristoforetti ha assunto il comando della “casa cosmica”, la Stazione Spaziale Internazionale, subentrando al cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, diventando la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Stazione. Il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, ha seguito l’evento dall’Auditorium della sede ASI. “Samantha è il secondo comandante italiano della ISS, dopo Luca Parmitano – ha detto Saccoccia – siamo orgogliosi di questo primato. L’Italia ha un ruolo cruciale nell’esplorazione dello spazio”.

Minerva, la seconda missione sulla Iss di Samantha Cristoforetti dopo Futura dell’ASI nel 2014, è iniziata il 27 aprile 2022 con il liftoff della Crew-4 a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Da quel momento AstroSamantha ha preso parte a un’intensa attività scientifica, lavorando a diversi esperimenti tra cui 6 dell’Agenzia Spaziale Italiana in diversi ambiti: salute, neuroscienze, radiazioni e alimentazione.

Fin dall’inizio della missione Minerva, Samantha è stata responsabile del Segmento Orbitale degli Stati Uniti (USOS), supervisionando le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione. Lo scorso 21 luglio, Cristoforetti ha fatto anche la sua prima passeggiata spaziale, diventando la prima astronauta donna europea a eseguire un’attività extraveicolare. Record che presto verrà affiancato anche dal comando della casa spaziale, ruolo che avrà inizio oggi.

com.unica, 29 settembre 2022