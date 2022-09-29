Ospite d’onore Cicci, il cane più anziano del mondo. La kermesse solidale sarà condotta da Manuela Arcuri, presidente di giuria Enzo Salvi

Storie di legami indissolubili, di vite salvate, di casi di cronaca, di emozioni. Tutto questo nella V° edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale e ai rapporti speciali condivisi con gli umani, che si svolgerà il 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022 a Roma presso la Sala Federico Fellini negli Studios di Cinecittà in via Tuscolana, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Anas, Fnovi, Anmvi e in collaborazione con la Polizia di Stato.

Una kermesse solidale, nella quale i protagonisti sono gli animali a quattrozampe, quelli con le ali e con la coda, che torna con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di perseguire il concetto di sostenibilità ambientale per uno sviluppo nel pieno rispetto e nella tutela del pianeta, della natura e delle sue creature. Il festival, ideato e promosso dall’associazione senza fine di lucro Pet Carpet fondata e presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, che ne cura anche la direzione artistica, sarà condotto quest’anno nella serata finale dall’attrice Manuela Arcuri, innamorata dei suoi cani Romeo e Trilly e da tempo volto di numerose campagne solidali, mentre le semifinali saranno condotte dal comico e cantante Carmine Faraco, autore di un brano originale dedicato al suo gatto nero, e dal giovane mago Matteo Fraziano, con un numero speciale di ombre sugli animali domestici e wild. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi (foto in alto), da sempre in prima linea nella difesa dei diritti degli animali e fiero della sua famiglia allargata, composta da tre cani e tre pappagalli. Nomi autorevoli nel team dietro le quinte: regia firmata dall’attore e autore Pietro Romano, supervisione della giuria a cura dell’attore e autore Geppi Di Stasio, quella per l’animazione del musicista e doppiatore Mirko Fabbreschi insieme ai Raggi Fotonici, quella scientifica di Rosalba Matassa, quella legale di Luca Roberto Sevardi, quella tecnica di Valentino Fontana.

Numerosi i personaggi dello spettacolo, della cultura, dello sport e del giornalismo presenti per valutare i cortometraggi giunti in finale, dopo una prima selezione tra le centinaia di video arrivati dall’Italia e dall’estero, divisi in varie categorie (documentari, corti, cinema d’animazione) e relativi ad animali da compagnia e wild. Un festival speciale, nato per raccontare l’impegno dei volontari delle numerose associazioni, le difficoltà quotidiane dei pet meno fortunati, gli eroi a quattrozampe protagonisti nelle operazioni di soccorso, gli sforzi umani che permettono spesso un importante lieto fine. Novità di quest’anno la possibilità di partecipare anche nelle nuove sezioni: video dediche e foto.

Ospite d’onore dell’edizione 2022, realizzata grazie alla collaborazione con Pet Store Conad e Vitakraft, sarà il cane più anziano del mondo: Cicci, 24 anni a gennaio e tanta dolcezza, accompagnato dal suo umano Roberto Cirillo. Accesso al gala gratuito, ma solo su prenotazione, a condizione che si arrivi all’ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca. Info www.petcarpetfestival.it

com.unica, 29 settembre 2022