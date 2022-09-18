Roma, 6 ottobre 2022, Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze

ROMA – Si terrà il prossimo 6 ottobre a Roma, presso la Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze, sede centrale della Società Dante Alighieri, la cerimonia di premiazione della IX edizione del Premio internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo”, intitolato al grande umanista salentino Antonio de Ferraris (Galatone, 1444 – Lecce, 22 novembre 1517), medico, umanista, filosofo e astronomo. Il prestigioso concorso letterario è organizzato da VERBUMLANDIART APS, con sede a Galatone (Lecce), nata per iniziativa di Regina Resta, infaticabile operatrice culturale che dell’associazione è Presidente sin dalla fondazione.

Il Premio, assurto nei nove anni di realizzazione a livelli di eccellenza, ha progressivamente selezionato le sue Sezioni, sia per autori italiani che stranieri, allo scopo di indirizzare sempre più specialisticamente la produzione letteraria degli scrittori che scelgono di concorrere al Premio. Cosicché, pur restando assai elevata la partecipazione al concorso, la specialità delle Sezioni consente di valorizzare ancor più la qualità delle opere, sovente composte appositamente per concorrere al Premio d’Eccellenza “Città del Galateo”, il cui Presidente Onorario è il prof. Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri.

La Giuria del Premio letterario “Città del Galateo” 2022 ha in questi giorni completato il cospicuo lavoro di lettura e valutazione delle opere presentate in concorso. Un lavoro assai impegnativo per le varie sezioni del Premio e per il considerevole numero degli autori, un vero successo sia nella partecipazione che per l’elevata qualità delle opere. La Giuria, sotto la Presidenza del poeta Sergio Camellini e composta da Annella Prisco, Fiorella Franchini, Goffredo Palmerini, Marilisa Palazzone, Tiziana Grassi, Roberto Sciarrone, e per la Sezione Autori stranieri da Claudia Piccinno, Elisabetta Bagli, Mirjana Dobrilla, si è giovata del prezioso coordinamento di Regina Resta, che ha peraltro curato anche la complessa organizzazione del Premio.

Rilevante il lavoro di analisi e giudizio della Giuria. Circa due migliaia le poesie presentate al Premio con 198 Sillogi, circa 300 i libri in concorso, tra Narrativa, Poesia e Saggistica. Significativa, inoltre, la partecipazione dall’estero con 103 autori dai seguenti Paesi: Serbia, Kosovo, Belgio Albania, Iran, Canada, India, Kirghizistan, Norvegia, Uruguay, Olanda, Argentina, Messico, Croazia, Macedonia, Romania, Montenegro, Francia, Germania, Siria, Spagna. Valutate singolarmente tutte le opere pervenute e dopo un costruttivo confronto fra le diverse proposte, anche con letture comparate e valutazioni critiche, la Giuria ha definitivamente deliberato le seguenti classifiche per le varie Sezioni del Premio. Qui di seguito i vincitori della IX edizione e gli insigniti dei premi speciali.

AUTORI ITALIANI

SEZIONE A) – SILLOGI

1°– FRANCA POLINI – Emozioni

2° – ELISABETTA LIBERATORE – Transiti

3°– GABRIELLA PACI – La vita nei giorni

4°– ELENA MANEO – Aspettando il giorno di libertà

5°– SILVIA POLIDORI – Poesia gastronomica

Ex aequo

5°– AURELIO ZUCCHI – Nessun fragore

5°– MARCO AMBROSI – Il nero che sul calamaio non riposa

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

Sonia Fanuli – Equinozi di Clessidra

PREMIO SPECIALE ANTONIO DE FERRARIIS

Luciano Manfredi – Gli occhi del cuore

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Lucia Lo Bianco – Ladri di pelle

ENCOMIO D’ONORE

Alba Contino, Alfonso Gargano, Angelo Canino, Antonia Flavio, Bruno Mattu, Cinzia Manetti, Epifania Graziella Campagna, Filippo Favia, Francesco Fiore, Giovanna Azzarone, Giuseppe Milella, Giuseppe Modica, Patrizia Cavallone, Rita Scelfo, Romualdo Guida, Lucia Ruocco, Santina Paradiso, Stefania Siani, Tiberio La Rocca.

SEZIONE B) – RACCONTO A TEMA

1°– NICOLETTA ROMANELLI – Dove nasce la pace

2°– CENSO CASAVOLA – Non temete mai la pace che è fonte d’amore

3°– PIETRO RAINERO – L’ascensore

SEZIONE C) – LIBRI DI NARRATIVA ADULTI

1°– LUCIANA ROLLO – La toga e la maschera – (Gruppo Albatros-Il Filo)

2° – ORETTA DE MARIANIS – Apocalysse napoletana – (Homo Scrivens)

3°– PATRIZIA MILONE – A due passi dal faro – (Iacobelli Editore)

4°– CINZIA M. ADRIANA PROIETTI – Il sapore delle sorbe – Vissuti di guerra 1917-1945 (Gambini Editore)

5°– PALMIRO SPANO’ – Borgo Porto Salvo (Edizioni Sensibili alle foglie)

Ex aequo

5°– NICOLINO FARINA – Io sono di Aspies giovane valoroso del Pretuzio (Artemia Nova Editrice)

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

Ada Grecchi – Voglia di vivere ancora (Mursia Editore)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Yassin Al-Haj Saleh – Libertà: casa, prigione, esilio, il mondo (Terra Somnia Editore)

PREMIO SPECIALE PER LA CREATIVITA’

Claudio De Bartolomeis – Diana Ronca – Sì, ma…il lavoro vero? (LiberLibri)

ENCOMIO D’ONORE

Franco Punzone, Assunta Antonini, Marika Stapane, Caterina Marchesini, Francesco Testa, Iacopo Innocenti, Antonella Calvani, Sara Magnoli.

SEZIONE D) – LIBRI DI POESIA

1°– MICHELA ZANARELLA – Recupero dell’essenziale – (Interno Libri Edizioni)

2°– LUCILLA TRAPAZZO – Ruscellante – (Volturnia Edizioni)

3°– PIETRO CATALANO – La geometria dei girasoli – (Istituto Italiano di Cultura, Napoli)

Ex aequo

3° – DOROTEA MATRANGA – Il meglio di me – (Edizioni Billeci)

4°– GIUSEPPE BLANDINO – Quando fa silenzio il rumore – (Il Convivio Editore)

5°– GIORGIO RAFAELLI – Quanti di prossimità (Edizioni Arcipelago Itaca)

Ex aequo

5°– LUISA DI FRANCESCO – Il mio primo è il cuore – (G.C.L. Edizioni)

5°– ORNELLA GATTI – Se lo sguardo è da un oblò – (Edizioni del Faro)

5°– ELVIO ANGELETTI – Angoli silenziosi – (G.C.L. Edizioni)

5°– ORIETTA ROMANATO – Come pioggia nera – (Bertone Editore)

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

Giovanni Ronzoni – Kaos – (Fondazione Mario Luzi Editore)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Igor Issorf – Frutti e meteore d’amore – (La Caravella Editrice)

PREMIO SPECIALE ANTONIO DE FERRARIS

Vittoria Tomassoni – Il mio canto – (Kubera Edizioni)

PREMIO SPECIALE VERBUMLANDIART

Iole Chessa Olivares – Nel finito…mai finito – (Edizioni Nemapress)

PREMIO SPECIALE DON TONINO BELLO

Mauro Montacchiesi – La vita è amore – (Pegasus Edition)

PREMIO SPECIALE PER LA RIFLESSIONE IN VERSI

Pietro Casella – Henosis – (Laterza Edizioni)

PREMIO SPECIALE DEL PRESIDENTE

Antonino Causi – Sincronia tra cuore e mente – (Il Convivio Editore)

ENCOMIO D’ONORE

Valerio Di Paolo, Adele Denza, Antonella Calvani, Guglielmo Aprile, Beatrice Amato, Anna Francesca La Rosa, Stefano Bianchi, Angelo Rizzi, Roberto Casati, Fernanda Filippo, Giorgio Maria Palma, Pasquale Esposito.

SEZIONE E) – LIBRI DI NARRATIVA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

PREMIO SPECIALE PER LA RIFLESSIONE IN VERSI

Roberta Lipparini – Ti ricordi di me? – (Secop Editore)

PREMIO SPECIALE PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE

Christiana Ruggeri – Green Girls – (Giunti Editore)

PREMIO SPECIALE PER LA LEGALITA’

Florisa Sciannamea – Legalefavole e i mistini del pianeta Sognimisti – Radici Future Produzioni)

SEZIONE F) – SAGGIO STORICO, SOCIOLOGICO, LETTERARIO

1°– STEFANO BRUGNOLO – Dalla parte di Proust – (Carocci Editore)

2°– RAFFAELE MESSINA – Luigi Pirandello – La notte nuda – Le novelle dello scandalo – (Marlin Editore)

3°– DOMENICO AIELLO – Intolleranza@Etica – (Europa Edizioni)

4° – GIOVANNI TERESI – Il sorriso di Beatrice nella poetica di Dante Alighieri – (GEDI Gruppo Editoriale Spa))

5°– SALVATORE LA MOGLIE – Dante e il romanzo della Divina Commedia – Purgatorio (Edizioni Setteponti)

Ex aequo

5°– LIDIA LOGUERCIO – L’amore nel giardino dell’Esperidi

5°– VITTORIA CASO – Veronica Franco

5°– MONICA PELLICCIONE – Alla corte di Margherita – (Daimon Edizioni)

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

Maria Pia Selvaggio – Senti, caro Carlo – Fibre epistolari tra Isabella Rappi Leher e Carlo Emilio Gadda –(Edizioni 2000diciassette)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Gabriella Izzi Benedetti – Questioni sociosanitarie femminili nell’ottica progressista di Luigi Marchesani – (Edizioni Mondo Nuovo)

PREMIO SPECIALE VERBUMLANDIART

Elso Simone Serpentini – Enrico Sappia davanti all’Alta Corte di Blois – (Artemia Nova Editrice)

PREMIO SPECIALE ANTONIO DE FERRARIS

Domenico Pisana – Quel Nobel venuto dal sud – Salvatore Quasimodo tra gloria e oblio – (EdiARGO)

PREMIO SPECIALE DON TONINO BELLO

Giuseppe Curciarello – Enzo Romeo – Viva la Parrocchia! La sinodalità vissuta dal basso – (Ave Editore)

PREMIO SPECIALE PER L’IMPEGNO LETTERARIO-CULTURALE

Michela Mercuri – Il mito dal mondo classico al melodramma – (Riccardo Condò Editore)

AUTORI STRANIERI

La Giuria per gli Autori stranieri, costituita da Claudia Piccinno, Elisabetta Bagli e Mirjana Dobrilla, dopo attenta valutazione delle numerose e valide opere pervenute a concorso, ha deliberato le classifiche che seguono in relazione alle lingue usate.

POETI IN LINGUA SERBA

1°– MILIAN DESPOTOVIĆ – Otvoriti prozor na duši

2°– SLAVEN TREBOVAC – Samoumreženje

3°– OLGICA CICE – Ti imaš pravo

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

Refika Dedić – Ovdje je sve moje

ENCOMIO D’ONORE

Irena Đorđević – Nemoj me voleti

Ljiljana Terentić – Poezija i život

Mile Lisica – Dvadeset mrva

Duška Kontić – Nebesko ogledalo

POETI IN LINGUA INGLESE

1°– JETON KELMEDI – Love in a war time – Kosovo/Belgio

2°– AGRON SHELE – God – Albania/Belgio

3°– MANSOUR NOORBAKHSH – Not left Babilone yet – Iran/Canada

PREMIO SPECIALE PER LA DIVULGAZIONE PITTORICA-POETICA INTERNAZIONALE

Joytirmaya Thakur – Anywhere – India/UK

ENCOMIO D’ONORE

Tanja Ajtic – A river – Canada

Josie Andrews – In those meticulous rituals of dressing in our sunday best – Italia/Canada

Rahim Karim – After the century – Kirghizistan

Ali Abukhattab – Why “I cannot write”? – Norvegia

Ram Sharma – Octopus – India

Amy Barry– We want another life – Irlanda

POETI IN LINGUA SPAGNOLA

1°– ANIA GRANJO – Acordes de Amor – Spagna

2°– RAFAEL LUNA GARCÍA – Niño de la Luz – Spagna

3°– JUAN TAJES – Spinoza – Uruguay/Olanda

PREMIO SPECIALE PER MERITI POETICI

María del Carmen Aranda – La risa de los niños – Spagna

ENCOMIO D’ONORE

María de los Ángeles Dalleves – Personas – Argentina

Miguel Angel Acosta Lara – Así es la Paz – Messico

POETI IN LINGUA FRANCESE

ENCOMIO D’ONORE

Raymonde Simone Ferrier in Bettamio – Pensées sur le pré – Francia

POETI IN LINGUA ROMENA

ENCOMIO D’ONORE

Elena Spataru – Dincolo de roua timpului (La rugiada del tempo) – Romania

Viva soddisfazione ha espresso la Giuria per l’alta partecipazione e per l’alta qualità delle opere in concorso. “La Giuria – ha dichiarato il Presidente Sergio Camellini – ha tenuto conto dell’uso corretto della lingua italiana: morfologia, grammatica e coordinazione sintattica, oltre l’emozione complessiva suscitata dall’originalità dell’opera (contenuto, ritmo e musicalità). Il fatto che vi siano stati molti ex aequo, da imbarazzare la Giuria stessa, dimostra che in tutte le Sezioni gli Autori si siano espressi magistralmente. S’è verificata una perfetta simbiosi tra quantità e qualità. La Città del Galateo, ha avuto una nutrita presenza di poeti e scrittori dall’Italia e dall’estero, soprattutto “nuovi”, i quali hanno dato ulteriore impulso al Premio d’Eccellenza. Grazie a tutti i partecipanti, giurati, presidenza e organizzazione.” Purtroppo, come sempre, non s’è potuto accontentare tutti.”

Continua dunque ad alto livello l’attività dell’associazione internazionale VERBUMLANDIART, con la realizzazione di una nutrita programmazione di iniziative culturali, attraverso incontri, convegni, rassegne, presentazioni di autori, performances di artisti, mostre e quant’altro abbia la connotazione di iniziative di interesse culturale, che culmina con la realizzazione del Premio internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo”. L’associazione è fortemente impegnata, secondo i suoi fini statutari, a valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico italiano. La cultura, l’arte, la conoscenza e la qualità della formazione sono la scelta sicura e strategica del futuro dell’Italia, sempre più consapevole della propria storia, della propria identità e del suo straordinario patrimonio artistico, architettonico e culturale che non ha pari nel mondo. In questo senso opera per promuovere creatività e innovazione, coinvolgendo scuole e università, che hanno un ruolo fondamentale per far maturare linguaggi e strumenti utili all’accrescimento culturale. Per questo l’associazione promuove la letteratura e l’arte in tutte le sue forme, dando spazio ad autori ed artisti affermati e, nel contempo, cercando di scoprire nuovi talenti dando loro possibilità di crescere attraverso il confronto e la schietta valutazione di esperti per migliorare qualitativamente la propria produzione letteraria ed artistica.

Goffredo Palmerini, com.unica 18 settembre 2022