La Commissione ha emesso questa settimana 12 miliardi di euro in un’operazione in due tranche nell’ambito del programma

L’operazione – la 12a sindacata nell’ambito di NextGenerationEU e la settima del 2022 – consiste di una nuova obbligazione a cinque anni da 7 miliardi con scadenza il 4 ottobre 2027 e di una nuova obbligazione a 30 anni da 5 miliardi con scadenza il 4 ottobre 2052. Nonostante il difficile contesto di mercato, la domanda degli investitori è rimasta forte, con offerte combinate per oltre 114 miliardi, vale a dire una sottoscrizione di oltre nove volte superiore all’offerta.

“Il programma NextGenerationEU della Commissione continua a offrire vantaggi agli Stati membri dell’UE e ai suoi beneficiari”, il commento di Johannes Hahn, Commissario europeo per il Bilancio e l’amministrazione. “I fondi raccolti continueranno a sostenere la ripresa dell’Europa dopo la pandemia e le tanto necessarie trasformazioni verde e digitale”.

Con questa operazione, la Commissione ha emesso un totale di 73,75 miliardi di euro in finanziamenti a lungo termine nell’ambito di NextGenerationEU nel 2022 e di 144,75 miliardi dall’avvio del programma nel giugno 2021. Di questo totale, 23,75 miliardi sono stati emessi dal luglio 2022, in linea con il piano di finanziamento elaborato dalla Commissione per il periodo luglio-dicembre 2022, presentato alla fine di giugno 2022.

Grazie ai fondi raccolti, la Commissione ha finora erogato oltre 110 miliardi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e oltre 15 miliardi per altri programmi dell’Unione che beneficiano di finanziamenti nell’ambito di NextGenerationEU.