Gli amici e la famiglia del fondatore di Apple hanno lanciato un’organizzazione che celebra il grande innovatore

“Con rispetto per il passato e entusiasmo per il futuro, lo Steve Jobs Archive offre alle persone gli strumenti e le opportunità per dare il proprio contributo”, si legge nel sito. “Stiamo costruendo programmi, borse di studio e partnership che riflettono i valori di Steve e portano avanti il ​​suo senso di possibilità”.

L’archivio è stato presentato mercoledì scorso da Laurene Powell Jobs, la vedova di Jobs, alla conferenza sul codice di Vox Media. “Anche se abbiamo alcuni oggetti e del materiale reale, l’archivio è molto più incentrato sulle idee”, ha detto.

Secondo Powell Jobs, l’archivio è “radicato nell’idea di lunga data di Steve che una volta compreso che, al di fuori del mondo naturale, tutto nell’ambiente costruito e tutti i sistemi che governano la nostra vita sul pianeta sono stati costruiti e progettati da altri umani . Una volta che hai questa intuizione, capisci che tu, come essere umano, puoi cambiarla, stimolarla, forse, interrogarla e allungarla. In questo modo avviene il progresso umano”.

Link: https://stevejobsarchive.com/

com.unica, 10 settembre 2022