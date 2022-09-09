Al Castello di Lunghezza (Roma) domenica 11 settembre dalle 10 al tramonto

Le vacanze stanno per terminare e la partenza del nuovo anno scolastico è ormai imminente. Per molti studenti sarà un ritorno sui banchi e per altri “il primo giorno di scuola”. In entrambi i casi il suono della campanella rappresenta una specie di “incubo” per tanti motivi che spesso coincidono con il senso di costrizione e l’ansia di dover tornare a rispettare gli orari, con l’aggiunta di dover fare i compiti ogni giorno.

Ed ecco che per alleviare le preoccupazioni dei bambini il Fantastico Mondo del Fantastico, il parco divertimenti situato nel Castello di Lunghezza che riapre i battenti domenica 11 settembre, lancia l’idea di una festa fantastica per fare il pieno di energia e buonumore ed così affrontare al meglio l’inevitabile rientro.

Una giornata speciale tutta dedicata al Gala delle Principesse, nel corso della quale sarà possibile percorrere il Red Carpet, assistere all’arrivo della carrozza di Cenerentola con tanto di cavalli bianchi e finalmente fare foto ricordo con le celebri protagoniste delle fiabe e dei cartoon, tra le quali anche Biancaneve, Rapunzel, Aurora, Belle, Anna e tante altre.

Un sogno che diventa realtà per i piccoli visitatori del regno fantastico che potranno anche incontrare i supereroi, e gli altri personaggi che colorano di sorrisi lo storico castello, pronti ad uscire dalle pagine dei libri o dei fumetti per incantare con le loro gesta, le canzoni, i superpoteri o i momenti più romantici da conservare gelosamente nel cuore.

com.unica, 9 settembre 2022